شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: الذكاء الاصطناعى قراءة ذكية للزمن لكنه غير قادر على استنساخ الوجدان والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد طارق الشناوى، لـ"الخليج 365"، تعليقًا على تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وحالة التخوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الموسيقى والغناء، إن التخوف من الذكاء الاصطناعى وتأثيره على صناعة الموسيقى والغناء والفن عموما، يذكره بالشيخ رفعت والذى أقنعه البعض بحرمانيه تسجيل القرآن على أسطوانة، وهو ما تسبب فى ضياع الكثير من تاريخ الشيخ رفعت، وأكمل حديثه بأن الذكاء الاصطناعى هو قراءة ذكية للزمن، وهو امتداد لتقنيات كثيرة ظهرت وامتداد للكمبيوتر والذى تخوف منه البعض وأنه سيقضى على البشر ولكن هذا لم يحدث.

أما فى ما يتعلق ببيع بصمة الصوت فقال إنها تقنية جديدة ولكن لا يستطيع أحد أن يستنسخ الوجدان، لأن على سبيل المثال تقنية الهولجرام لم تعوض غياب أم كلثوم أو عبدالحليم، لأنه لا توجد قدرة بشرية على تخليق الوجدان، هو فقط يقدم شيئا يشبه أم كلثوم أو يشبه عبدالحليم لكنها فى النهاية ليست كوكب الشرق ولا العندليب.



