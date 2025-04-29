شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى من آسيا التمساح فى فهد البطل بالدراما لـ صقر وكناريا على شاشة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة يارا السكري تصوير فيلمها الجديد مع الفنان محمد إمام، وذلك بعدما انضمت إلى أسرة الفيلم مؤخراً لتلعب دور البطولة النسائية فيه، بعدما تألقت بصورة كبيرة خلال موسم دراما رمضان 2025 من بوابة مسلسل فهد البطل.

يارا السكري سبق أن أكدت أن دورها في مسلسل فهد البطل كان سبباً في تعرفها على قاعدة جماهيرية كبيرة وواسعة، مؤكدة أن دور آسيا قربها من تلك الشريحة الكبيرة.

آخر أعمال يارا السكري

يارا السكرى ظهرت فى رمضان الماضى خلال مسلسل فهد البطل الذي جسدت فيه شخصية آسيا ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوى) والتى تضطر للزواج من فهد (أحمد العوضى) للتستر على حملها من ضياء (محمد مهران) ابن المعلمة فايزة الشبح (لوسى) العدوة الأكبر لوالدها توفيق، في الوقت الذى يخطط فيه فهد للانتقام من والدها توفيق بسبب تورطه في قتل والده في الماضي بالتعاون مع عمه غلاب (أحمد عبد العزيز).

مسلسل فهد البطل تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، ومن بطولة: أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.