ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان الشامل صلاح الكردي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سمّيتك غرامي"، من كلماته وألحانه، مقدماً أغنية لبنانية كلاسيكية رومانسية خطفت قلوب المستمعين.

وفي هذه المحطة الفنية، اختار الكردي الغناء للحب والرومانسية، مبتعداً عن مواضيع الفراق والجرح التي عُرف بها خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن يصوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب تحضير أغنيتين جديدتين لطرحهما في صيف 2025.

على صعيد آخر، يواصل صلاح الكردي تعاونه مع كبار الفنانين، منهم وائل كفوري، جورج وسوف، معين شريف، سعد لمجرد، آدم، وائل جسار، سعد رمضان، ونوال.

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح الكردي يعود بأغنية رومانسية جديدة بعنوان "سمّيتك غرامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.