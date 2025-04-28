شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهدد الـ"Ai" تراث أساطير الفن حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعامل المجتمع الغربى مع مميزات الـ"AI" أو الذكاء الاصطناعى لصالحه فى الفترة الأخيرة، حيث تعمل الشركات العالمية على استنساخ أصوات المشاهير الذين رحلوا عن عالمنا باستخدامه، وتعد إحدى الطرق المتطورة لمعالجة الأزمات التى مرت بها مجموعة من النجوم العالميين فى الفترة الأخيرة، على رأسهم النجمة العالمية سكارليت جوهانسون بسبب استخدام صوتها على سبيل المثال.

وتمكنت الشركة العالمية ElevenLabs، من إبرام صفقات متعددة مع تركات الممثلين الأسطوريين الراحلين لأداة IconicVoices التى تتيح للمستخدمين قراءة أصوات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى لهم عبر تطبيق كتاب صوتى، ومن أبرز النجوم الذى سيعود صوتهم من جديد للحياة بيرت رينولدز وجودى جارلاند وجيمس دين والسير لورانس أوليفييه، وغيرهم ممن سيعلن عنهم مع الوقت.

على أن يتم استخدام الصوت المعاد بالذكاء الاصطناعى فى الكتب والمقالات الإخبارية وشخصيات ألعاب الفيديو وإنتاج الأفلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعى وفى الإعلانات.

يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الصفقات فى تحديد الحدود فى المستقبل حيث سيكون المحتوى الصوتى الذى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى أقل إثارة للجدل وعلى أرض منسقة خاضعة للرقابة من قبل جميع الأوساط.

خاصة بعد المخاوف التى انتشرت فى الفترة الماضية بسبب استخدام الذكاء الاصطناعى وأصوات المشاهير الذين رحلوا أو على قيد الحياة.

إلا أن الجيل الحالى من النجوم العالميين يعيشون فى حالة من القلق والريبة الذى يحيط باستخدام الذكاء الاصطناعى فى إنتاج محتوى صوتى، خاصة أن قضايا حقوق الملكية لم تظهر منذ أيام ففى عام 1988 شغل الرأى العام بالقضية التى استخدمت فيها شركة فريتو لصوت المغنى وكاتب الأغانى توم وايتس فى إعلاناتها، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى أن واقعية الأصوات المستنسخة قد تؤدى فى المستقبل إلى قضية جديدة، وبالرغم من أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعى أن يكون جيدا إلا بقدر جودة النماذج الصوتية التى يتم تدريبه عليها، وتصبح مجموعات بيانات أصوات الممثلين جزءا من العملية.

أظهرت النماذج التجريبية من الأصوات المعادة بالذكاء الاصطناعى تقدم كبير بالمقارنة بالنسخ السابقة، وهذا يضيف صعوبة جديدة للنجوم العالميين الحاليين مقارنة بالذين رحلوا، لأن هذا يشكل تهديدا جديدا لهم، لأنه من الصعب التمييز بين الأصوات المزيفة والأصيلة بالأذن وحدها.

إلا أن ترخيص صوت الذكاء الاصطناعى يمكن أن يخفف من عبء العمل على فئة النجوم الذين يحتاجون صوتهم بشكل أساسى فى تسجيل أفلام الأنيميشن أو الإعلانات أو غيرها التى لا تحتاج إلى ظهورهم، وهذا دون أن يحل محلهم أى شخص آخر فى حال انشغالهم.



