أفلام سعودية تتصدر شباك التذاكر: رحلة نجاح حتى إسعاف

"إسعاف" دراما تلامس القلوب

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سطار:حُلم المصارعة

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مندوب الليل: مواقف غامضة في المساء

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شباب البومب: من الشاشة الصغيرة إلى الكبيرة

الهامور ح.ع: قصة حقيقية تشعل الشاشات

"مسامير": أول فيلم أنيميشن سعودي يحقق إنجازات جماهيرية

وُلد ملكاً: توثيق تاريخي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 10:28 مساءً - تشهدفي السنوات الأخيرة حالة من الانتعاش اللافت، مع تصاعُد الإنتاج السينمائي المحلي، وتحقيق عدد من الأفلام لإيرادات قياسية على شباك التذاكر. ولعل أحدث هذه النجاحات يتمثل في فيلم ""، الذي حقق حضوراً جماهيرياً واسعاً؛ ليواصل المسيرة التي بدأتها أعمال سعودية لامست قلوب الجمهور، ونجحت في فرض حضورها على الساحة السينمائية.فيلم ""، الذي شارك فيفي نسخته الـ11 بالظهران 2025، يقدّم دراما إنسانية عبْر قصص متقاطعة لمسعفيْن يواجهان تحديات يومية بين إنقاذ الأرواح والتعامل مع ضغوطهما الشخصية. وضم الفيلم نخبة من نجوم مثل إبراهيم الحجاج، بسمة داود وآخرين.ويأتي "إسعاف" استكمالاً لسلسلة من الأفلام التي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، أبرزها: فيلم "سطار" (2022)، الذي تصدّر شباك التذاكر في ذلك الوقت، بفضل قصته الكوميدية، حول شاب يحلم بأن يصبح مصارعاً محترفاً، وقد لاقى "سطار" استحساناً واسعاً خلال عرضه في مهرجان البحر الأحمر، وأكّد على قدرة السينما السعودية على المزج بين الطابع الشعبي والجودة الفنية. ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها هذا العمل، هي جائزة أفضل فيلم فيفيلم سطّار السعودي من إنتاج أحمد موسى. وإخراج عبدالله العراك. وتمثيل: إبراهيم الحجاج، عبدالعزيز الشهري، عبدالعزيز المبدل، شهد القفاري، إبراهيم الخيرالله. وسيناريو إبراهيم الخيرالله، أيمن وتار، أسامة الفاضل، وائل السعيد.وتدور أحداث القصة حول شاب يسمى سعد، يحاول مراراً وتكراراً احتراف رياضة المصارعة؛ حتى تقدم له منظمة مصارعة رائجة فرصة تحقيق شغفة، من خلال اختبار الأداء في الرياض. وعندما يفشل سعد في الاختبار، يقدم له وكيل المصارعين فرصة ثانية، ويحاولان من خلال حلبات الرياض كمنصّة للوصول إلى العالمية.أما فيلم "مندوب الليل" (2021)؛ فقد قدّم معالجة درامية مشوّقة لقصة عامل توصيل يعمل ليلاً، ويقع في مواقف غامضة وخطيرة. الفيلم الذي شارك أيضاً ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر ومهرجانات أخرى، أبرزها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في قسم اكتشافات. ومهرجان روتردام للفيلم العربي، أثار إعجاب النقاد بفضل أدائه الواقعي وإخراجه المتقَن.فيلم سعودي، أنتج عام 2023 من إخراج علي الكلثمي. وبطولة: محمد الدوخي، محمد الطويان، محمد القرعاوي، سارة طيبة، هاجر الشمري، وفهد بن سالم. وإنتاج شركة تلفاز 11، بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي. ويأتي الفيلم في إطارٍ كوميدي حول "فهد القضعاني" شاب ثلاثيني أعزب مضطرب، يتوه وحيداً مهموماً كلّ ليلة في زحمة الرياض بعد فقدان العاطفة، وضياع الوظيفة، وتوصيل الطلبات؛ مما يدفعه للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً، ويحاول عبْر أحد التطبيقات كسب مزيدٍ من المال من أجل تغطية نفقات والده الطبية، وتسوقه الأقدار إلى التورُّط في عددٍ من المشكلات.ولم يكن النجاح قاصراً على الأفلام الدرامية؛ بل امتد أيضاً إلى الأعمال الكوميدية الجماهيرية مثل فيلم "شباب البومب"، المستوحى من السلسلة التليفزيونية الشهيرة. وعلى الرغم من طابعه الخفيف، تمكن الفيلم من تحقيق أرقام لافتة في شباك التذاكر؛ مستقطباً قاعدة جماهيرية واسعة.فيلم "شباب البومب 2" هو مزيج من الكوميديا والإثارة والأكشن، حينما يجد "" أنفسهم في مواجهة عصابة مكوّنة من أربعين طائشاً، ولكن شجاعة "عامر" وإصراره تضع الشباب في مأزق. وحينما يجد "ياسر" طريقة للتخلص منهم، يكون "عامر" قد ابتكر فكرة يحوّلهم فيها من أعداء إلى أبطال. والعمل بطولة: فيصل العيسى، محمد الدوسري، عبدالعزيز الفريحي، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، عبدالعزيز برناوي، فيصل المسيعيد. والعمل تأليف عبدالله الوليدي، وأحمد الزهراني. وإخراج حازم فودة.في سياق آخر، استلهم فيلم "الهامور: ح.ع" (2023) أحداثه من قصة حقيقية؛ متناولاً حياة نصاب اقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، وقد برز العمل بقوة خلال عرضه في مهرجان البحر الأحمر، ونال إشادات على مستوى القصة والمعالجة الفنية.الفيلم من إخراج المخرج السعودي المبدع عبدالإله القرشي. وتأليف هاني كعدور، وعمر باهبري. وبطولة كلٍّ من: فهد القحطاني، فاطمة البنوي، خيرية أبولبن، علي الشريف، خالد يسلم، وإسماعيل الحسن.أما فيلم "مسامير" 2020، الذي يعَد أول فيلم رسوم متحركة سعودي يُعرض تِجارياً؛ فقد استطاع أن يحقق نجاحاً غير مسبوق في مجال الأنيميشن المحلي، واستند العمل إلى سلسلة "مسامير" الشهيرة؛ مقدماً رؤية فكاهية ناقدة للحياة اليومية في السعودية، وشارك أيضاً ضمن عروض مهرجان البحر الأحمر السينمائي.أما في تفاصيل الأحداث؛ فتدور قصته حول فتاة سعودية محبة للذكاء الاصطناعي والرجل الآلي، وتحاول من خلالهما نشر الخير من حول العالم. في الوقت نفسه، يصل ثلاثة أصدقاء وهم: سعد، سلطوح وكالب إلى أوضاع سيئة؛ ليذهبوا برحلة لإثبات الذات ويصبحوا أبطالاً خارقين بهدف مكافحة الفساد.وفي المجال التاريخي، برز فيلم "ولد ملكاً" (2019)، الذي سرد رحلة الملك فيصل بن عبدالعزيز منذ طفولته حتى زيارته إلى بريطانيا، في إطار درامي يعكس محطات مفصلية في التاريخ السعودي. الفيلم حظي بعرض دولي مهم، وأسهم في تعزيز حضور السينما السعودية على المستوى العالمي.

يمكنكِ قراءة أحدثهم "جرس إنذار": أعمال فنية سعودية مستوحاة من قصص حقيقية

"شمس المعارف": مغامرة شبابية

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كما كان لفيلم "شمس المعارف" (2020) دورٌ بارز في تأريخ رحلة الشباب السعودي مع المحتوى الرقمي؛ حيث تناول بأسلوب درامي مفعم بالحيوية، محاولات مجموعة من الطلاب إنتاج فيلمهم الخاص، وسط التحديات الاجتماعية والتعليمية. العمل افتتح عروض مهرجان البحر الأحمر آنذاك، وأثبت أن السينما السعودية قادرة على تقديم قصص معاصرة بروح عصرية.مجمل هذه النجاحات تؤكد على أن السينما السعودية باتت رقماً هاماً في معادلة الإنتاج السينمائي على الصعيد العربي، مع حضور متزايد في المهرجانات الدولية، وتطور ملحوظ في مستوى النصوص والإخراج والأداء، كلّ هذه الأمور تبشّر بمستقبل أكثر إشراقاً لصناعة الأفلام المحلية.

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