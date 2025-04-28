في مهرجان بيروت: هند صبري تُهدي جائزتها لكل امرأة تحدّت الصعاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 10:28 مساءً - كرّم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة، التي انطلقت فعالياتها أمس الموافق 27 أبريل في لبنان، النجمة التونسية هند صبري بمنحها جائزة الإنجاز الفني، تقديراً لمسيرتها المتميزة وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة عبر السينما.

وتتضمن هذه الدورة عروضاً لأكثر من 100 فيلم متنوع من 44 دولة، تشمل الأفلام الطويلة، والقصيرة، والوثائقية، وأفلام الرقص، والرسوم المتحركة، والأعمال التجريبية.

هند صبري توجه تحية مؤثرة لبيروت: مدينة الحلم المتجدد

وعلى خشبة المسرح، عبرت هند صبري عن مشاعرها قائلة من خلال بيان صحفي لها: "الوقوف على هذا المسرح اليوم ليس لحظة عادية بالنسبة لي. أنا آتية من قرطاج، أرض عليسة التي بدأت رحلتها من هنا، من صور. نحن بنات البحر، بنات الحكاية التي كُتبت بالمركب والإرادة. بالنسبة لي، السينما هي هذا المركب.. وسيلة نعبر بها من الألم إلى الحلم، ومن الصمت إلى الصوت"، كما أهدت هند جائزتها إلى كل امرأة تحدّت الصعاب.وأضافت: "كل امرأة تبحث عن حكايتها، تستحق أن تكون خلف الكاميرا كما هي أمامها. نحن لا نمثل فقط، بل نوثّق، نقاوم، نحلم، ونخلق مساحة نكون فيها على حقيقتنا".

واختتمت "هند" كلمتها بتوجيه تحية خاصة لبيروت مؤكدة أن هذه المدينة ستبقى، رغم كل شيء، “مدينة الحلم المتجدد”، معبّرة عن امتنانها العميق للمهرجان ولبيروت، مدينة الصمود والجمال الذي لا ينكسر".



يمكنكم قراءة.. في مهرجان بيروت: هند صبري تهدي جائزتها لكل امرأة تحدّت الصعاب

فيلم جديد يجمع هند صبري وأحمد حلمي

من جهةٍ أخرى، تستعد هند صبري للتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد، وصفته بالمفاجأة، وقالت عن هذه التجربة: "متشوّقة جداً لتجرِبتي مع أحمد حلمي؛ خاصة أنه الوحيد إللي لسه ما اشتغلتش معاه. يعني اشتغلنا أنا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز والسقا، كمان محمد هنيدي اشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلمي اللي جاي معاه هيكون مفاجأة وما أقدرش أقول غير كده، أنا عمري ما قريت سيناريو زي ده، وهو عمل مش متوقع بالمرة، وبعتبره أغرب فيلم اشتغلت فيه".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

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