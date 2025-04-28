دانييلا رحمة: تكريمي في مهرجان بيروت احتفاء بالمسؤولية الفنية والإنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 10:28 مساءً - كرَّم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة، التي انطلقت فعالياتها أمس 27 أبريل وتستمر حتى 3 مايو القادم، النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، تقديراً لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة من خلال أعمالها الفنية، وجاء هذا التكريم خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في كازينو لبنان، بحضور نخبة من صناع السينما والفن من مختلف أنحاء العالم.

دانييلا رحمة تُهدي نجاحها لقصص الأمل والشجاعة

وعبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" نشرت دانييلا رحمة صورة من لحظة تكريمها، وأرفقتها بتعليق عبرت من خلاله عن سعادتها العميقة بهذا التكريم، مؤكدة أن هذه الجائزة تحمل مكانة خاصة في قلبها، ليس فقط لأنها ترتبط بعملها التمثيلي على الشاشة، بل لأنها تعكس أيضاً المسؤولية التي يتحملها الفنانون خارج الكاميرا لإلهام الآخرين والمساهمة بإيجابية في المجتمع.

وأشارت في تعليقها إلى أن تجسيدها لشخصية "روح" بمسلسل "نفس"، الشابة التي تفقد بصرها تدريجياً، لم يكن مجرد دور تمثيلي بل تجربة إنسانية غيَّرت حياتها، حيث تعلمت من خلالها أن ترى العالم بما هو أبعد من البصر.

واختتمت "رحمة" رسالتها بإهداء الجائزة إلى "ريبيكا" وإلى كل منْ يواجه تحديات الحياة بشجاعة وأمل، مؤكدة أن قصص هؤلاء تستحق أن تُروى وتسمع وتكرم.

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الأفلام المُشاركة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

تشهد هذه المشاركة العرض العربي الأول للفيلم المغربي "الجرح"، للمخرجة سلوى الكوني، من بطولة: أميمة بريد، وأمل عيوش، ومنصور البدري. ويحكي قصة ليلى التي تسعى وراء شغفها وطموحاتها؛ متجاوزةً القيود المجتمعية الشائكة المفروضة على المرأة تحت ستار التقاليد والثقافة السائدة.

وعرضٌ عالمي أول أيضاً للفيلم الفلسطيني القصير "معجزة الحياة"، للمخرجة صابرين خوري. ويتابع الرحلة العاطفية والجسدية لامرأة فلسطينية حامل مقيمة في هولندا. بالإضافة إلى الفيلم الفلسطيني "شكراً لأنك تحلم معنا"، للمخرجة ليلى عباس، وبطولة: ياسمين المصري، وكلارا خوري، وكامل الباشا، وأشرف برهوم. وهو إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك، يحكي الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفي والدهما تاركاً إرثاً كبيراً من المال؛ فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب؛ لأنه شرعاً وقانوناً سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلماً لهما.

كما سيكون للمملكة العربية السعودية مشاركة أخرى، من خلال فيلم "سلمى وقمر"، وهو من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة: رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة، ورنا علم الدين، وقصي خضر. يضم فريق العمل أيضاً المخرج السوداني أمجد أبوالعلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين ومنتج فيلمي: المرهقون ووداعاً جوليا. تدور أحداث الفيلم في جدة، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، تتشكل رابطة صداقة غير معهودة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني. تُختبر هذه الصداقة عندما تبدأ الفتاة في تولّي دفة القيادة.

الفيلم التونسي المابين من تأليف وإخراج ندى المازني حفيظ، وسيناريو مشترك مع باسكال جوس، وبطولة الممثلة التونسية النجمة أمينة بن إسماعيل، ويشاركها: محمد مراد، وسناء بن الشيخ العربي، وأيمن بن حميدة. وتدور أحداث الفيلم حول شمس البالغة من العمر 23 سنة، وتحيط بحياتها آلام وأسرار لا يمكن تصوُّرها. بعد تجريد شمس من حقها في الوجود، ينبذها الحب الحقيقي وترفضها أعراف المجتمع وتوقعاته الصارمة.

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تألق دانييلا رحمة في رمضان 2025 من خلال "نفس"

تألقت النجمة دانييلا رحمة في مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.

ودارت قصته حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يُعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما؛ لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدماً في طريقها.

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