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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء غستمتاعها بأوقات صيفية ممتعة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تقضي وقتها في حوض السباحة مرتديةً مايوه اسود قطعة واحدة، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.
ووثقت بسمة في مقطع الفيديو، الأوقات التي قضتها مع أولادها خلال عطلة العيد، في جزيرة شيبارة في المملكة العربية السعودية.
وظهرت في الفيديو في غاية السعادة وهي تقفز وترقص مع تاليا وامايا بالقرب من البحر، وذلك بأجواء ممتعة على البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بسيل تستمتع بوقتها في دبي بملابس السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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