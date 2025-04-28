آية سماحة تستمتع بوقتها مع أمينة خليل ودينا الشربيني وجميلة عوض على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية آية سماحة مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب كل من الممثلات المصريات أمينة خليل و دينا الشربيني و جميلة عوض، أثناء غستمتاعهم بوقتهم على الشاطئ باجواء مليئة بالفرح و السعادة.



وكانت قد كشفت سماحة عن تعرضها للتحرش عندما كانت في سن الحادية عشر، مشيرة إلى أنهاتمكن من تخطي هذا الموقف بجرأة بسبب دعم والدتها المستمر لها، والتي دالئماً ما تقدم لها النصائح، لتعامل مع هذه الأكمور.

وقالت سماحة :"لما كنت بروح أحكي لمامتي، كانت بتعلمني إزاي أتصرف، وكانت دائمًا في ضهري بس كانت تخليني أنا اللي أواجه"، في إشارة منها إلى أن المواجهة أصقلت شخصية.

من ناحية أخرى، أكدت سماحة أن هذا الأمر دفعها لوضع حدود للناس في حياتها :""قابلت كل المواقف اللي ممكن تتخيلها، وعرفت إمتى أوقف أي حد عند حده".

حديث سماحة جاء في برنامج "أسرار" المُذاع عبر شاشة "النهار".

