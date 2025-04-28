رجل مقنع و غموض.. نجوى كرم تشعل حماس متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية نجوى كرم إشعال حماس متابعيها لما تحضر له، حيث شاركت معهم عبر حسابها الخاص، مقطع فيديو ظهر فيه رجل مقنع إنتزع الـ CD الملسق على الحائط، تاركاً وراءه الشريط اللاسق على شكل رقم 1، ليتساءل الجمهور عن ما غذا كانت نجوى ستطرح البومها الجديد يوم 1 أيار.



و علقت نجوى على المنشور بالقول: "ماحصل لم يكن صدفة".

و في وقت سباق، اشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حماس متابعيها لاحدث اعماللها لهذا العام، و هو البوم جديد تحضر لها، حيث قامت بنشر صورة CD ملسق غلى الحائط، و علقت بالقول: "نجوى 2025"، ليتفاعل معها الجمهور معبرين عن حماسهم لهذا الالبوم المنتظر.