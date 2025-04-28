جورجينا رودريغيز تستعرض لياقتها أثناء رقصها الباليه

ميرنا وليد - بيروت - أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها و هي ترقص الباليه، و كانت ترتدي كروب توب ابيض ضيق مع تنورة باليه قصيرة وواسعة و دونتيل ابيض تحتها، و إعتمدت لشعهرا تسريحة مميزة و طبقت مكياج اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكان قد تحدث كريستيانو رونالدو، عن الموعد الذي يمكن أن يحدده هو وشريكته جورجينا رودريغيز لزواجهما، مؤكداً أنه سيتم الأمر عندما يحصلان على توافق كامل.
وفي مقابلة ضمن برنامج تلفزيون الواقع "أنا جورجينا"، قال كريستيانو: "أقول لها دائماً: عندما نصل إلى تلك اللحظة، كما هو الحال في كل شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه، قد يكون ذلك بعد عام، أو قد يكون بعد ستة أشهر، أو قد يكون بعد شهر، أنا متأكد تماماً من أنه سيحدث".
أما جورجينا فعلقت على مسألة الزواج، وقالت: "إنهم دائماً ما يمزحون بشأن الزفاف، متى سيكون الزفاف؟ منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز "The Ring Or When"، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس قراري".
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