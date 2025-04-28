شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال الجمهور على أول أيام عروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سينما مترو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أول أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير إقبالا جماهيريا ملحوظا في سينما مترو، حيث شهدت السينما توافد الجمهور لمشاهدة أفلام المهرجان.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

وكشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة والأفلام المشاركة في النسخة الحادية عشر، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة من الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمنتج السينمائي ورئيس مهرجان الداخلة السينمائي المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج العماني سليمان الخليلي.

فيما أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن انضمام الفنانة شيري عادل إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية، حيث تضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، المخرج المصري يسري نصرالله "رئيس اللجنة"، وكاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الدولي للأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، و مانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة.



ويتنافس في قائمة الأفلام الروائية هذا العام 20 فيلما ما بين عربيا وأجنبيا، فيما تضم قائمة أفلام التحريك 11 فيلما، وينافس في قائمة الأفلام الوثائقية 7 أعمال.

ويشارك في المسابقة العربية 9 أعمال سينمائية، من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من الدول العربية، وهي:

فيلم "نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" من مصر ومدته 6دقائق، من إخراج أحمد عماد وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط.

فيلم "من – إلى " ومدته 16دقيقة، ومن إخراج يارا شريان، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "الخطابة أم سلامة" من الإمارات العربية المتحدة ومدته11دقيقة، من إخراج مريم العوضي وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "إخوة الرضاعة" من المغرب – فرنسا ومدته 19 دقيقة، ومن إخراج كنزة تازي، وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "زهرة " ومدته 15 دقيقة، ومن إخراج هادي شتات وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "آخر واحد" من لبنان ومدته 20 دقيقة، من إخراج كريم رحباني وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول في أفريقيا.

فيلم "تراتيل الرفوف " من المملكة العربية السعودية ومدته20دقيق، من إخراج هناء الفاسي، وإنتاج عام 2024ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "ليل العاشقين" من مصر ومدته 18 دقيقة، من إخراج خالد غريب وإنتاج عام2025 ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "نوح" من مصر، ومدته 7 دقائق، ومن إخراج جون فريد، وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

أما مسابقة الطلبة التي ينافس فيها 8 أعمال مصرية تعرض جميعها عالميا لأول مرة فيما عدا فيلم "نسمة" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت قائمتها كالتالي:

فيلم "رسال" مدته 9 دقائق من إخراج محمد قاسم وإنتاج عام 2025 وممثل جامعة بنى سويف.

فيلم " خمس نجوم" ومدته 12 دقيقة، من إخراج محمد بيومي وإنتاج عام 2025 وممثل المعهد العالي للسينما.

فيلم " قفص تفيدة" ومدته 9دقائق، من إخراج أندرو عفت وإنتاج عام 2025 وممثل كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

فيلم "أرض الخلود" ومدته 19 دقيقة، من إخراج مصطفى سعيد وإنتاج عام 2025، وممثل الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

فيلم "نسمة" ومدته 11 دقيقة، من إخراج رهف أحمد، وإنتاج عام 2025 وممثل الجامعة الأمريكية.

فيلم " تيك تاك" ومدته 9 دقائق، من إخراج فرح الطايش وإنتاج 2025 وممثل مدرسة الجيزويت.

فيلم " قشطة" ومدته دقيقتان من إخراج يمنى صلاح وإنتاج عام 2024 وممثل كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان.

فيلم "تحت السيطرة" ومدته 3 دقائق، من إخراج حسيني محمود وإنتاج عام 2025، وممثل المعهد العالي للسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري، شركة باشون للإنتاج الفني.