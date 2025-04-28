شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة مفتوحة بين الذكاء الطبيعى والذكاء الاصطناعى.. يا ترى مين الكسبان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه صناعة الموسيقى والغناء تحولات جذرية وسريعة، ليس فى مصر فحسب، بل حول العالم، فبين الإيجابيات والمخاطر، يقف الفنانون حائرين بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعى كأداة إبداعية، وبين الخوف من تهديده لمهنتهم وهُوِيَّتهم كفنانين محترفين أو كأجزاء أساسية فى العملية الإبداعية.



مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعى وتدخله العميق فى المجال الفني، يواجه المبدعون تحديات غير مسبوقة قد تقلب موازين المهنة برمتها، فبإمكان الذكاء الاصطناعى اليوم إنتاج أغانٍ أو مقطوعات موسيقية كاملة فى ثوانٍ، بناء على مُدخلات بسيطة، مما يمحو الحدود بين المبتدئين والمحترفين، ويُربك مفهوم الإبداع الأصيل. والنتيجة أعمال فنية لا يُعرف مؤلفوها الحقيقيون، ولا حقوق ملكية فكرية واضحة لها، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعى على استلهام -وربما استنساخ- أعمال فنانين سابقين دون إقرار أو تعويض عادل.



هذا الوضع يطرح أسئلة مُلحّة: كيف نحمى حقوق الفنانين وجودة الفن فى عصر الآلة؟ وكيف نوازن بين التطور التكنولوجى والحفاظ على البُعد الإنسانى للإبداع؟ فالتحدى ليس محليا، بل عالميا، خاصة مع عجز التشريعات الحالية عن مواكبة هذه الطفرة. والأكثر إثارة للقلق هو تزايد بيع «البصمات الفنية» مثل الأصوات أو الأساليب الموسيقية لشركات الذكاء الاصطناعي، حتى بعد رحيل الفنانين. فبينما يرى البعض فى ذلك فرصة للخلود الرقمي، يتخوّف آخرون من استغلال هذه البصمات خارج السياق الفنى أو الإنسانى الذى وُجدت من أجله وهو ما يطرح تساؤل هام من سيكسب في المنافسة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الطبيعي.



