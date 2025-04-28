شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وكريم الشناوى وصبرى فواز يصلون السويد لحضور فعاليات مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نجوم وضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية، لحضور فعالياته المقرر انطلاقها غداً وحتى 5 مايو بمدينة مالمو السويدية، حيث حضر النجم أحمد حلمي، مريم شريف، صبري فواز، المخرج كريم الشناوى، السيناريست هيثم دبور، خالد عبد الجليل.

وفى سياق متصل كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن عرض الفيلم المصري Snow White في حفل ختام المهرجان، بدورته الـ15 والمقرر إقامتها في مدينة مالمو السويدية في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025.

ومن جانبه علّق رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، محمد قبلاوي، على اختيار الفيلم قائلاً يمثل فيلم Snow White نموذجًا للأصوات الجديدة والمختلفة التي يحرص مهرجان مالمو على تسليط الضوء عليها، الفيلم يجمع بين الرؤية الإخراجية المتميزة والأداء الاستثنائي، ويطرح قضية تمثيل المهمشين بطريقة إنسانية وعميقة، اختيار الفيلم لختام الدورة الخامسة عشرة يؤكد التزامنا بدعم السينما التي تتحدى الصور النمطية وتفتح آفاقًا للحوار والتفكير.

فيلم Snow White هو عمل روائي طويل من إنتاج عام 2024، تأليف وإخراج تغريد أبو الحسن، ومن بطولة مريم شريف، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد جمعة، صفوة، نهال كمال، عمرو الديزل وخالد سرحان.

يحكي الفيلم قصة إيمان، وهي شابة مصرية من ذوي القامة القصيرة، تخوض رحلة شخصية وإنسانية في مواجهة نظرة المجتمع، وسعيها نحو الحب والقبول والاندماج.

ويُعد "سنو وايت" أول فيلم روائي مصري تقوم ببطولته امرأة من ذوي القامة القصيرة، في خطوة فنية وإنسانية جريئة.



احمد حلمي



مريم شريف



صبري فواز



المخرج كريم الشناوي



خالد عبد الجليل