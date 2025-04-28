مايا دياب غاضبة وترفع الصوت: زمن الانحطاط والسطحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة اللبنانية مايا دياب انتقادًا لاذعًا للواقع الذي وصلت إليه الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن استيائها من تصدّر مشاهير هذه المنصات المشهد، واستضافتهم عبر القنوات التلفزيونية، وذلك من خلال رسالة مطولة نشرتها عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”.

وكتبت دياب: “زمن الانحطاط بجميع أنواعه، زمن أصبحت فيه كل الأشياء التي لا قيمة لها تُمنح قيمة، زمن كل أهبل على مواقع التواصل يصنّف نفسه في الصدارة… قيل لفرعون: من فرعنك؟ قال: تفرعنت ولم يردني أحد. نعم، نحن هنا، من كنا نسخر منهم، أصبحوا اليوم ليسوا فقط مشهورين، بل أيضًا تستضيفهم القنوات التلفزيونية اللبنانية وتخصص لهم حلقات ينشرون فيها “الفضيلة”، ليس فقط عبر الهواتف، بل عبر الشاشات الكبرى”.

وأضافت: “زمن رديء، وزمن من له يد أصبح له سلطان… ها أنا أقول ما لدي، وأقدّم النصائح، وهم ينتظرون رأيي المجنون… زمن أناس لم يتعلّموا واستمروا بتعليم ناقص، ثم خرجوا ليمنحوا أنفسهم ألقاب دكتور أو أخصائي في مجالات قد تضر الناس”.

واختتمت رسالتها بالقول: “من يظن أن زماننا هذا أكثر تطورًا من الأزمنة الماضية فهو مخطئ… اذهبوا وانظروا إلى القلاع والآثار وكيف بُنيت، وإلى اليوم لم يُعرف سر إنشائها… انظروا إلى كيفية بناء الأهرامات، وتأملوا قوة وذكاء القدماء، وكفّوا عن الحديث عن إنجازات سخيفة وسطحية تُفقد الأجيال الرغبة بالعمل والإنتاج، وتدفعهم للاعتماد فقط على منصات تدر عليهم أموالاً بطرق سهلة وسريعة… أصبحوا أصحاب ماركات وأملاك وهم لا يعرفون فك الحرف… إلى أين نحن ذاهبون؟”.