مصطفى قمر يخضع لجراحة دقيقة ويكشف تفاصيل حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري مصطفى قمر عن خضوعه لعملية جراحية عاجلة في الأحبال الصوتية، ستمنعه من الكلام والغناء لفترة مؤقتة. جاء ذلك عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي بتطبيق “إنستغرام”، ظهر فيها مستلقيًا على سرير المرض مع علامات التعب الواضحة عليه.

وأرفق قمر الصورة بتعليق أوضح فيه سبب نشره لها، قائلاً: “أنا بنزل البوست ده علشان العرايس والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين إني تعبان بجد”. وأضاف: “والله ما كنت عايز أنزل حاجة، بس الأول أنا الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وهترتاحوا مني 6 أيام من غير كلام حتى، شفاكم الله وعافاكم جميعًا”.

وقد تفاعل جمهور مصطفى قمر وعدد كبير من النجوم مع الصورة، معبرين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل وعودته السريعة إلى نشاطه الفني.

يُذكر أن مصطفى قمر كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا مميزًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات “الفورمولا 1” يوم 20 أبريل، بمشاركة النجمين حميد الشاعري وهشام عباس.