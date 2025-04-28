دينا الشربيني تحذف صور آخر أعمالها وتثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة دينا الشربيني حالة من الجدل والحيرة بين جمهورها خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما حذفت جميع الصور والبوسترات الخاصة بآخر عملين لها، وهما فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع النجم كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس، ومسلسل “كامل العدد 3” الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركها بطولته الفنان شريف سلامة، وذلك من حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وتباينت ردود أفعال الجمهور حول سبب تصرف دينا، إذ رجّح البعض وجود خلافات بينها وبين صنّاع العملين، بينما اعتبر آخرون أن ارتباط اسمها مؤخرًا بنجمي العملين دفعها لحذف صورهما حتى وإن كان ذلك ضمن أعمال فنية.

يُذكر أن مسلسل “كامل العدد 3” يتكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني نخبة من النجوم، أبرزهم: شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، وأحمد كمال، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حاتم. وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

أما فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، فضم كلاً من كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.