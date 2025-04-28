تصريحات درو باريمور الجريئة عن التجميل تثير التفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في زمن انتشار موضة عمليات التجميل وتغيير الملامح، فاجأت النجمة درو باريمور، البالغة من العمر 50 عامًا، الجميع بأفكارها حول كيفية التقدم في السن بشكل صحي، داعية إلى تقبّل التغيرات الطبيعية في الجسم دون اللجوء إلى أي تدخلات تجميلية.

وأكدت باريمور في تصريحاتها أنها لا تفكر في مسألة التقدم في السن بقلق، قائلة: “لم أفعل شيئاً، لم أخضع لأي إجراءات تجميلية، وأريد أن أحاول البقاء على هذا المنوال”، مشددة على أهمية احترام اختيارات الآخرين فيما يخص رعاية أجسامهم.

وأضافت: “لكل شخص رحلته الخاصة، ويجب ألا نحكم على الآخرين بناءً على اختياراتهم”. كما تحدثت عن بعض المخاوف الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر مثل ترهل الرقبة وظهور بعض العلامات، لكنها أكدت أن حب الذات والتعامل بلطف مع النفس له تأثير كبير على الصحة العقلية والروحية، وينعكس بدوره على الشكل الخارجي.

واختتمت باريمور تصريحاتها قائلة: “أعتقد أن الابتسامة أقوى من أي منتج تجميلي”، مشيرة إلى أهمية تبني حوار داخلي مليء بالحب والقبول، معتبرة أن ما يراه البعض عيبًا قد يكون ميزة جميلة في نظر شخص آخر.