هذه نصيحة آمال ماهر للفنانين الشباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة آمال ماهر خلال تصريحات صحافية على هامش تواجدها في دبي لإحياء حفل غنائي، عن طبيعة علاقتها بجمهورها، مؤكدة حرصها الدائم على البقاء قريبة منه، وموضحة أن الجمهور هو سر حياة الفنان.

وقالت آمال: “الجمهور هو سر حياة الفنان، ونصيحتي لنفسي أني مينفعش أبعد عن الجمهور ولو للحظة لأنه غذاء الروح”.

ووجّهت آمال نصيحة للمطربين الشباب في بداية مشوارهم الفني، قائلة: “أنصح أي مطرب في بدايته إنه يكون متأني في اختياراته، لأن الناس ذويقة جدًا”.

من ناحية أخرى، علّقت آمال ماهر للمرة الأولى على الجدل الدائر حول لقب “صوت مصر”، مؤكدة خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بعد حفلها في أوبرا دبي: “كل من يمثل مصر فهو صوت مصر”.

كما حرصت آمال على توجيه التحية للفنانة نيكول سابا التي حضرت الحفل، وسط تصفيق حار من الجمهور، الذي تهافت بعد انتهاء السهرة لالتقاط الصور التذكارية معها.

وأعربت آمال ماهر عن إعجابها بأداء نيكول سابا في مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ونخبة من النجوم.

يُشار إلى أن آمال ماهر عادت إلى نشاطها الفني بقوة، إذ انتهت مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد في لبنان تحت إدارة المخرج سمير سرياني، الذي سبق أن تعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.