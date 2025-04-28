أحمد مالك يبكي على المسرح.. لحظة مؤثرة بعد تكريمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في نسخته الحادية عشرة، الفنان أحمد مالك بمنحه جائزة “هيباتيا الذهبية للإبداع”، تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة ومساهماته المهمة في السينما والدراما. وفور الإعلان عن تكريمه، أصرّ الفنان الشاب طه دسوقي على تسليم الجائزة بنفسه لزميله، في لفتة إنسانية مؤثرة.

وخلال لحظة التكريم، لم يتمالك أحمد مالك دموعه تأثرًا، موجّهًا كلمة شكر لإدارة المهرجان على هذه اللفتة، ومؤكدًا أن الجائزة تعني له الكثير وتشجعه على الاستمرار في طريق النجومية.

وتُقام الدورة الحادية عشرة من المهرجان في الفترة من 27 نيسان (أبريل) الجاري حتى 2 أيار (مايو) المقبل. وقد أوضحت إدارة المهرجان، في كتيب خاص احتفالًا بتكريم مالك، أن أعماله الفنية المتنوعة جعلته من أبرز نجوم جيله، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية والعالمية، من خلال مشاركته المتميزة في عدد من الأعمال، من بينها فيلم “The Furnace” أو “حارس الذهب” الذي منحه فرصة التألق دوليًا.

يُذكر أن أحمد مالك حقق نجاحًا ملحوظًا في موسم رمضان الماضي عبر مسلسل “ولاد الشمس”، الذي شارك في تقديم فكرته وبطولته إلى جانب النجم الكبير محمود حميدة، والفنان طه دسوقي، وعدد من النجوم الشباب.