محمود حميدة ينتقد تصوير الجنازات ويطالب بتدخل قانوني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان محمود حميدة عن استيائه من ظاهرة تصوير جنازات الفنانين، التي باتت تثير الجدل بين الحين والآخر، مؤكداً ضرورة التدخل لتنظيم هذه الظاهرة المتكررة.

وخلال تصريحاته الصحافية على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أشار حميدة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب قانون واضح ينظم تصوير الجنازات، داعياً إلى سنّ هذا القانون عبر نقيب الصحفيين أو الإعلاميين، أو من خلال الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.

من ناحية أخرى، يشارك محمود حميدة في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “ولاد الشمس”، الذي يتناول قصة شابين، ولعة ومفتاح، نشآ في دار أيتام وعانيا من ظروف قاسية، قبل أن يتمردا على الواقع المفروض عليهما، خصوصاً بعد إجبارهما على السرقة والنصب من قِبل مدير الدار ماجد، لتتصاعد الأحداث بمحاولتهما التصدي له وحماية بقية الأيتام.

ويضم مسلسل “ولاد الشمس” نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد مالك، طه دسوقي، فرح يوسف، جلا هشام، مريم الجندي، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.