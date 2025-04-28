غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة غير متوقعة عن “شباب امرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بكواليس مسلسل “شباب امرأة”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وأثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة دوبلير رجل أدّى مشاهدها، مؤكدة أنها فوجئت بالأمر تماماً مثل الجمهور.

وخلال إحدى الندوات الصحافية، أوضحت غادة قائلة: “فوجئت لما دخلت اللوكيشن لقيتهم جايبين ليا دوبلير راجل، وفضلت أضحك، دي أول مرة تحصل معايا، كانوا دايمًا بيجيبولي دوبلير ست وبتبقى شبهي جدًا”.

وعن مشاركتها الرمضانية في “شباب امرأة”، أضافت: “كان قدامنا أكتر من مشروع ندخل به رمضان، واستقرينا على شباب امرأة، اللي كان مختلف تمامًا عن الفيلم الأصلي، وسر نجاحه إن الناس فصلت بينه وبين الفيلم”.

يُذكر أن مسلسل “شباب امرأة” شارك فيه نخبة من النجوم، أبرزهم غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، يوسف عثمان، وطارق النهري. وهو من إخراج أحمد حسن، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، عن رواية لأمين يوسف غراب.

على صعيد آخر، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلم “أحمد وأحمد” خلال موسم الصيف الحالي، بمشاركة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، إلى جانب جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف أحمد درويش، إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج صندوق Big Time.