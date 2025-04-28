شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق في نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، بأن النقيب العام الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة، قد قرروا إحالة المطرب رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق، على خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع حامل التصريح المدعو محمد مصطفى، وشهرته حمو بيكا.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله أن نقابة المهن الموسيقية تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة ستواصل دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.