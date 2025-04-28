شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فئات لتذاكر حفل أنغام ضمن ليالي مصر بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت تذاكر حفل النجمة أنغام، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات يوم 16 مايو المقبل خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لـ 6 فئات متاحة الجميع.

وأعلنت شركة تذكرتى عن إحياء النجمة أنغام حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات يوم 16 مايو المقبل، وذلك في إطار جهود "تذكرتى" المستمرة لتنشيط الحركة الفنية، وتقديم عروض ترفيهية راقية بمستوى عالمي في مختلف المحافظات المصرية، وذلك ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الثقافي.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة أنغام هو "تيجى نسيب" والذى تكونت أغنياته من أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان "موافقة" من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مصطفى نجم، وميكس وماستر أمير محروس، والأغنية الرابعة بعنوان "إيه الأخبار" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان "خليك معاها" من كلمات أكرم حسنى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وميكس وماستر أمير محروس، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان "اسكت" وهى من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى، وميكس وماستر أمير محروس، أما الأغنية السابعة فجاءت بعنوان "هقولك إيه" وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشى، وميكس وماستر أمير محروس، وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "كان برىء" وهى من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وميكس وماستر أمير محروس.

وحملت الأغنية التاسعة اسم "القلوب أسرار" من كلمات آمار مصطفي، وألحان شرنوبي، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس، والأغنية العاشرة باسم "ماكنش وقته" من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي.

وجاءت الأغنية الحادية عشر للنجمة أنغام بعنوان "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع خالد سليمان وميكس وماستر طارق مدكور، أما الأغنية الثانية عشر والأخيرة وهى الأغنية الرئيسي للألبوم والتي جاءت بعنوان "تيجى نسيب"، وهى من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر حسن الشافعى.