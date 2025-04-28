شكرا لقرائتكم خبر عن "CD" معلّق وشريط لاصق.. نجوى كرم تعلن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة اللبنانية نجوى كرم جمهورها ومتابعيها بخطوة فنية مبتكرة، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية صورة لقرص "CD" مثبت على الحائط بشريط لاصق أسود، مع عبارة "NAJWA 2025"، كإعلان غير تقليدي لقرب صدور ألبومها الجديد.

ورغم بساطة الصورة، حملت رسالة فنية عميقة استوحتها نجوى من العمل العالمي الشهير "Comedian" للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي استخدم موزة مثبتة بلاصق كرمزية ساخرة لتحويل الفن إلى سلعة تجارية.

لكن نجوى قدمت رؤيتها الخاصة، فاستبدلت الموزة بقرص "CD" يعبر عن مسيرتها الموسيقية وصوتها الأصيل، مؤكدة أن الفن الحقيقي يحمل قيمة معنوية لا تخضع لقوانين السوق أو لموجات الترند.

الصورة لم تكن مجرد إعلان، بل كانت دعوة للتفكير في جوهر الفن وأصالته وسط طوفان الاستهلاك التجاري، وأكدت نجوى برسالتها أن الفن رسالة نبيلة تتجاوز المظاهر السطحية، مشيرة إلى أن ألبومها الجديد سيحمل نفس الروح الأصيلة التي طبعت مسيرتها الطويلة.

بهذا الإعلان المختلف، تعلن نجوى كرم عودة قوية بألبوم "NAJWA 2025"، الذي ينتظره جمهورها بشغف، مؤكدة مرة أخرى مكانتها كأيقونة فنية عربية تجمع بين الإبداع والهوية.