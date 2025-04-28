شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية بمهرجان SeriesFest فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان SeriesFest فى ولاية كولورادو الأمريكية، عرض الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية يوم 4 مايو المقبل، ويعقد المهرجان عقب عرض الحلقة الأولى ندوة بحضور المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوى وذلك لكونه واحدًا من أهم الأعمال التي عرضت في رمضان 2025، وحققت نجاحًا كبيرًا وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور مع الأحداث.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.

وكانت نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم لنجوم وصناع مسلسل لام شمسية الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وحضر الاحتفالية المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا عبد الوهاب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض.