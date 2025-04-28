شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر محاضرة أحمد حلمي بمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن نفاد تذاكر محاضرة النجم المصري أحمد حلمى ضمن فعاليات المهرجان في السويد، حيث يكرم المهرجان أحمد حلمى على مشواره الفنى الممتد.

وفى سياق متصل كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن عرض الفيلم المصري Snow White في حفل ختام المهرجان، بدورته الـ15 والمقرر إقامتها في مدينة مالمو السويدية في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025.

ومن جانبه علّق رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، محمد قبلاوي، على اختيار الفيلم قائلاً يمثل فيلم Snow White نموذجًا للأصوات الجديدة والمختلفة التي يحرص مهرجان مالمو على تسليط الضوء عليها، الفيلم يجمع بين الرؤية الإخراجية المتميزة والأداء الاستثنائي، ويطرح قضية تمثيل المهمشين بطريقة إنسانية وعميقة، اختيار الفيلم لختام الدورة الخامسة عشرة يؤكد التزامنا بدعم السينما التي تتحدى الصور النمطية وتفتح آفاقًا للحوار والتفكير.

فيلم Snow White هو عمل روائي طويل من إنتاج عام 2024، تأليف وإخراج تغريد أبو الحسن، ومن بطولة مريم شريف، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد جمعة، صفوة، نهال كمال، عمرو الديزل وخالد سرحان.

يحكي الفيلم قصة إيمان، وهي شابة مصرية من ذوي القامة القصيرة، تخوض رحلة شخصية وإنسانية في مواجهة نظرة المجتمع، وسعيها نحو الحب والقبول والاندماج.

ويُعد "سنو وايت" أول فيلم روائي مصري تقوم ببطولته امرأة من ذوي القامة القصيرة، في خطوة فنية وإنسانية جريئة.