شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: الـ AI مفيد لصناعة الموسيقى والغناء ولكن لا بد من ضوابط تنظمه والان مع تفاصيل الخبر

قالت الديفا سميرة سعيد لـ"الخليج 365"، تعليقًا على حالة التخوف من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى إن الذكاء الاصطناعي يحتاج لضوابط، وأنها لا تعارض أى جديد طالما سيفيد الصناعة، ولكن لا بد من وجود ضوابط ولوائح تنظم هذه العملية وتضمن احترام تاريخ الفنان وسمعته، وتكون هناك شروط جزائية ومحددات تؤكد قدرة وأمانة هذه الشركات على تاريخ النجوم، لأن الفنان لا بد أن يضمن أن بصمة صوته سيتم التعامل معها بشكل لائق ويتناسب مع تاريخ الفنان وشكل مشروعه الغنائى.

وأكملت الديفا حديثها، بأنها لديها 300 أغنية تم تنفيذهم بالذكاء الاصطناعى ومن كثرة دقة الأغنيات وجودتها محتارة فى اختيار أغنية تناسبها، مشيرة إلى أن الأغانى منفذة بالذكاء الاصطناعى كلحن وتوزيع، وحتى أن هناك مقترحات لشكل الغناء الصوتى بطبقاته وطريقة نطق الكلمات، وبالتالى هو تطور مذهل فى عالم الموسيقى والغناء، ولكن فى ما يخص الغناء، فالروح هى التى ستمنح الأغنية جمالا وتجعلها حقيقية، لأن الصوت لا يزوّر.



