شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك: التمثيل فى سن صغير فادنى وضرنى وهذه نصيحتى لعصام عمر بعد ما يأس والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان أحمد مالك خلال ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تجربته الفنية وكيفية نضجه كممثل.

وقال: “في فيلم الجزيرة 2، نصحني المخرج شريف عرفة بقراءة الأدب، لأن الرواية تساهم في تنمية الوعي الداخلي وتخيل الشخصيات بشكل أعمق، لما كنت أصغر، كنت مندفع أكثر، لكن حاليًا أصبحت أهدأ”.

وأضاف مالك: “المسرح علمني كثيرًا، خصوصًا في التعامل مع العلاقات الإنسانية على خشبة المسرح”.

وعن الاتهامات الموجهة للجيل الحالي من الممثلين بعدم الثقافة، أوضح: “الممثل مش لازم يكون قارئ في كل حاجة، هذا يعود لذوقه الشخصي، المهم هو الاستفادة من كل شيء لتنمية الشخصية التي يقدمها”.

وأشار أيضًا إلى تأثير الشهرة المبكرة، قائلاً: “الشعبية في سن صغير كانت صعبة عليّ نفسيًا، لكنني كنت محظوظًا بالدعم الذي تلقيته من زملائي في الفن، وهذا ساعدني في التقدم في مشواري”.

واستطرد:" بداية مشوار الممثل تكون مأساة، وعصام عمر كان يائسا في البداية ولكن استعاد شغفه بعد أن سافر وترك مصر وهنا يكمن الحظ عندي إني اشتغلت في سن صغير".

وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو، ويتضمن عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، إضافة إلى ندوات وورش عمل لدعم المواهب الشابة وتعزيز الحوار السينمائي.

يُذكر أن المهرجان، الذي تأسس عام 2015، تنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وبدعم من عدة جهات منها ريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، محافظة الإسكندرية، وشركة نيو سينشري وباشون للإنتاج الفني.