تعرفوا على لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 07:31 مساءً - كشف مهرجان كان السينمائي عن هوية أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ 78 المقرر انطلاقها يوم 13 مايو المقبل، وستجتمع اللجنة لتعلن أسماء الفائزين بالسعفة الذهبية في حفل الختام المقرر يوم 24 مايو.

وترأس لجنة التحكيم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، وتضم في عضويتها الممثلة والمخرجة هالي بيري (الولايات المتحدة الأمريكية)، والمخرجة وكاتبة السيناريو بايال كاباديا (الهند)، والممثلة ألبا رورواشر (إيطاليا)، والكاتبة ليلى سليماني (فرنسا/المغرب)، والمخرج وصانع الأفلام الوثائقية والمنتج ديودو حمادي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، والمخرج وكاتب السيناريو هونغ سانغسو (كوريا الجنوبية)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج كارلوس ريغاداس (المكسيك)، والممثل جيريمي سترونغ (الولايات المتحدة الأمريكية).

لجنة تحكيم المسابقة الدولية ستشاهد 21 فيلما

وستتوجه الأضواء نجو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، لإعلان الأسماء الفائزة بجوائز السعفة الذهبية من بين 21 فيلما تم الإعلان عن مشاركتها رسميا في المسابقة.

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أبرز أفلام المسابقة الرسمية

In Simple Accident, Jafar Panahi

Sentimental Value, Jochim Triet

Romeria, Carla Simone

The Mastermind, Kelly Reichardt

Dossier 137, Dominik Moll

The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho

Fuori, Mario Martone

Two Prosecutors, Sergei Loznitsa

Nouvelle Vague, Richard Linklater

Sirat, Oliver Laxe

La Petite Derniere, Hafsia Herzi

The History of Sound, Oliver Hermanus

Young Mothers, Jean-Pierre and Luc Dardenne

Eddington, Ari Aster

The Phoenician Scheme, Wes Anderson

Renoir, Chie Hayakawa

Alpha, Julie Ducournau

Leave One Day, Amelie Bonin

وتم مؤخرا الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وقسم لا سيني La Cine بمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ستترأس المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة مارين آدي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وجائزة "لا سيني". أما أعضاء لجنة التحكيم فهي تتكون من المخرج وكاتب السيناريو والمنتج رينالدو ماركوس غرين، الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني كاميليا جوردانا، المنتج والمصور والمدير السابق لفيلموتيكا إسبانيولا خوسيه ماريا برادو، والمخرج وكاتب السيناريو نيبويشا سلييبشيفيتش. وسيمنحون معًا جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة وجوائز "لا سيني" الثلاث، وهي جوائز مهرجان كان المخصصة لأفلام الطلاب.

هذا وسيتم تسليم جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير من قِبل لجنة التحكيم يوم السبت 24 مايو، خلال حفل ختام المهرجان، أما جوائز أفلام لا سيني فسيتم تسليمها يوم الخميس 22 مايو خلال حفل يُقام في مسرح بونويل، يليه عرض الأفلام الفائزة.

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الأفلام القصيرة وأفلام لا سيني المشاركة بمهرجان كان

يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة 11 فيلمًا من بين 4781 فيلمًا. وتضمّ المجموعة 9 أفلام روائية قصيرة وفيلمين قصيرين من أفلام الرسوم المتحركة، 5 منها من إخراج نساء، بينما يشارك 16 فيلمًا في جائزة "لا سيني" عبارة عن 13 فيلمًا حيًا و3 أفلام رسوم متحركة من بين 2700 فيلم تقدمت بها مدارس السينما حول العالم، وهم على النحو التالي:

أولاً: مسابقة الأفلام القصيرة

ARGUMENTS IN FAVOR OF LOVE (DISPUTES EN FAVEUR DE L'AMOUR) ALI I'M GLAD YOU'RE DEAD NOW AGAPITO FILLE DE L'EAU HYPERSENSITIVE (HYPERSENSIBLE) DAMMEN THE SPECTACLE NVHAI (LILI) A SOLIDÃO DOS LAGARTOS (THE LONELINESS OF LIZARDS) AASVOËLS (VULTURES)

ثانياً: أفلام قسم لا سيني

O PÁSSARO DE DENTRO (THE BIRD FROM WITHIN) PER BRUIXA I METZINERA (THE SORCERESS ECHO) TRES (THREE) MATALAPAINE (THE LIGHTNING ROD) BIMO TALK ME FIRST SUMMER MÅSKE I MARTS (MAYBE IN MARCH) WINTER IN MARCH MY GRANDMOTHER IS A SKYDIVER 12 MOMENTS BEFORE THE FLAG-RAISING CEREMONY ETHER FURSECURI SI LAPTE (MILK AND COOKIES) GINGER BOY (SEPARATED) A DOLL MADE UP OF CLAY LE CONTINENT SOMNAMBULE (THE LAND OF SLUMBER)

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