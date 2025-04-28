أول تعليق من مصطفى قمر بعد خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 07:31 مساءً - خضع الفنان مصطفى قمر لعملية جراحية في الأحبال الصوتية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، ما أجبره على الاعتذار عن العديد من ارتباطاته الغنائية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة وأن الطبيب المعالج نصحه بعدم الحديث لمدة تصل إلى أسبوع، وبعدها يستعيد حياته الطبيعية مرة أخرى.
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وفي أول تعليق للفنان مصطفى قمر على إجرائه العملية، قال في بيان صحفي: "الحمد لله على كل حال، كل اللي يجيبه ربنا كويس وراضي بكل شيء، وأنا حالياً ممنوع من الكلام لمدة 5 أو 6 أيام، وبعد ذلك أحتاج أسبوع آخر للتعافي، مع الاعتماد على الغناء الخفيف إن تطلب الأمر. وأوجه الشكر للطبيب ماجد بهجت الذي أجرى العملية".
وكان الفنان مصطفى قمر قد كشف مؤخراً خلال لقائه مع الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج "أجمد سبعة الساعة سبعة" المذاع عبْر نجوم إف إم، أنه يستعد للعودة للسينما من خلال فيلم جديد سيحقق من خلاله أحد أقدم أحلامه الفنية.
آخر أعمال مصطفى قمر الغنائية: أغنية "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبدالمنعم. والأغنية تجمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف، من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية.
مصطفى قمر يعتذر عن ارتباطاته الغنائيةوقد كشف مصطفى قمر عن خضوعه للعملية من خلال منشور على حسابه بموقع إنستغرام، كتب فيه: "أنا بنزّل البوست ده علشان العرايس ما يزعلوش إني ماجيتش أفراحهم والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده، علشان يكونوا واثقين إني تعبان بجد، والله ما كنت عايز أنزّل حاجة، بس الأول أنا الحمد لله، عملية صغيرة في الأحبال الصوتية، وحترتاحو مني 6 أيام من غير كلام حتى. شفاكم الله وعافاكم جميعاً".
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https://www.instagram.com/p/DI_CSBWCmZi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025: وهذه نجمة حفل الافتتاح
وفي أول تعليق للفنان مصطفى قمر على إجرائه العملية، قال في بيان صحفي: "الحمد لله على كل حال، كل اللي يجيبه ربنا كويس وراضي بكل شيء، وأنا حالياً ممنوع من الكلام لمدة 5 أو 6 أيام، وبعد ذلك أحتاج أسبوع آخر للتعافي، مع الاعتماد على الغناء الخفيف إن تطلب الأمر. وأوجه الشكر للطبيب ماجد بهجت الذي أجرى العملية".
وكان الفنان مصطفى قمر قد كشف مؤخراً خلال لقائه مع الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج "أجمد سبعة الساعة سبعة" المذاع عبْر نجوم إف إم، أنه يستعد للعودة للسينما من خلال فيلم جديد سيحقق من خلاله أحد أقدم أحلامه الفنية.
التحضير لفيلم غنائي استغراضيوأكّد مصطفى قمر أن الفيلم الذي يعمل على تحضيره مازال مجرد مشروع، ولم يتم الاستقرار على أيّة تفاصيل، غير أنه فيلم غنائي استعراضي بشكل مختلف، وقال مصطفى، إنه يتكتم على هذا الأمر ولا يحب الحديث عنه؛ لأنه مازال في مرحلة كتابة الورق، ويخشى الكشف عن القصة والتفاصيل فيواجه سرقة الفكرة والبدء في تنفيذه على الفور.
آخر أعمال مصطفى قمر الغنائية: أغنية "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبدالمنعم. والأغنية تجمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف، من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية.
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