أول تعليق من مصطفى قمر بعد خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية

مصطفى قمر يعتذر عن ارتباطاته الغنائية

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التحضير لفيلم غنائي استغراضي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 07:31 مساءً - خضع الفنانلعملية جراحية في الأحبال الصوتية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، ما أجبره على الاعتذار عن العديد من ارتباطاته الغنائية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة وأن الطبيب المعالج نصحه بعدم الحديث لمدة تصل إلى أسبوع، وبعدها يستعيد حياته الطبيعية مرة أخرى.وقد كشف مصطفى قمر عن خضوعه للعملية من خلال منشور على حسابه بموقع إنستغرام، كتب فيه: "أنا بنزّل البوست ده علشان العرايس ما يزعلوش إني ماجيتش أفراحهم والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده، علشان يكونوا واثقين إني تعبان بجد، والله ما كنت عايز أنزّل حاجة، بس الأول أنا الحمد لله، عملية صغيرة في الأحبال الصوتية، وحترتاحو مني 6 أيام من غير كلام حتى. شفاكم الله وعافاكم جميعاً".يمكنكِ قراءة أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025: وهذه نجمة حفل الافتتاحوفي أول تعليق للفنانعلى إجرائه العملية، قال في بيان صحفي: "الحمد لله على كل حال، كل اللي يجيبه ربنا كويس وراضي بكل شيء، وأنا حالياً ممنوع من الكلام لمدة 5 أو 6 أيام، وبعد ذلك أحتاج أسبوع آخر للتعافي، مع الاعتماد على الغناء الخفيف إن تطلب الأمر. وأوجه الشكر للطبيب ماجد بهجت الذي أجرى العملية".وكان الفنان مصطفى قمر قد كشف مؤخراً خلال لقائه مع الإعلاميةفي برنامج "" المذاع عبْر نجوم إف إم، أنه يستعد للعودة للسينما من خلال فيلم جديد سيحقق من خلاله أحد أقدم أحلامه الفنية.وأكّدقمر أن الفيلم الذي يعمل على تحضيره مازال مجرد مشروع، ولم يتم الاستقرار على أيّة تفاصيل، غير أنه فيلم غنائي استعراضي بشكل مختلف، وقال مصطفى، إنه يتكتم على هذا الأمر ولا يحب الحديث عنه؛ لأنه مازال في مرحلة كتابة الورق، ويخشى الكشف عن القصة والتفاصيل فيواجه سرقة الفكرة والبدء في تنفيذه على الفور.آخر أعمال مصطفى قمر الغنائية: أغنية "" من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبدالمنعم. والأغنية تجمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف، من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية.

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