من قصة بسيطة لأميرة قلب ولي عهد الأردن: كيف أثّرت الأميرة رجوة في الأمير الحسين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 07:31 مساءً - تحل اليوم ذكرى عزيزة على قلب العائلة المالكة الأردنية؛ إذ يوافق اليوم يوم ميلاد الأميرة رجوة الحسين ذات الملامح الهادئة الناعمة، التي استطاعت أن تتربّع على قلب ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وفي يومها المميز، سنتذكر كيف تحولت القصة اليسيطة للقاء الأمير الحسين بالأميرة رجوة، إلى أن أصبحت زوجته والغالية أم الغالية.

كيف تعارف الأمير الحسين إلى الأميرة رجوة؟

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

كان ولي العهد الأردني الأمير الحسين قد كشف قبل زواجه عن لقائه الأول بالأميرة رجوة، وكيف تعرَّف إليها؛ قائلاً إن تعارفه إليها جاء من خلال زميلة دراسة له، هي صاحبة الأميرة رجوة؛ فقرر أن يسأل عنها، وكان النصيب.

View this post on Instagram A post shared by AlMamlaka TV - قناة المملكة (@almamlakatv)

وكان الأمير الحسين قد كشف عن معرفته بالأميرة رجوة من خلال رده على سؤال وجهه له المضيف في منتدى "تواصل"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد في وقتٍ سابق من عام 2023؛ حيث قام المضيف بسؤال ولي العهد قائلاً: "بتعرف إحنا شعب بنحب التفاصيل ونحب الفضول، كيف تعرّفت إلى الآنسة رجوة؟" فضحك الحضور في القاعة، بينما رد الأمير الحسين قائلاً: "هذا السؤال بننسئله كثير". وأضاف: "الحمد لله قصتنا بسيطة، كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة، تعرّفت إلى رجوة من خلالها، وعلى فكرة ما حكينا أو شفنا بعض فترة بعد ما اتعرفنا، وكان في يوم شيء ذكرني فيها؛ فقررت أسأل عنها، وسبحان الله صار النصيب. الحمد لله". واستكمل: "بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف إلى وحدة مثل رجوة. العرس قرب والحمد لله مرتاحين ومتحمسين وبنتمنى السعادة والفرح للجميع".

هكذا أثرت الأميرة رجوة في الأمير الحسين

خلال مقابلة تليفزيونية مع الأمير الحسين أجرتها معه قناة العربية، كشف الأمير الحسين عن تأثير الأميرة رجوة عليه؛ حيث قال إنها جعلته أروق. قائلاً: "نعمة كبيرة أني لقيت شريكة حياتي، والحمد لله أنا أروق شوية. رجوة رايقة وهنية وخفيفة الدم. وهي عندها صحبات هنا من زمان (الأردن)، يعني متعودة على البلد، وهذا سهَّل عليها كثير. عادة نقعد بالبيت ما بنقدر نطلع كتير، لكن الحمد لله مبسوطين".

الخطوبة في أجواء عائلية بسيطة

https://www.instagram.com/p/Cm1Ij_tjDQh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cm1Ij_tjDQh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cm1Ij_tjDQh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعلن الديوان الملكي الهاشمي يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الأميرة رجوة في الرياض.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله: بمناسبة خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".

وتمت قراءة الفاتحة في منزل والد الأميرة رجوة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

زفاف ملكي ولقب الأميرة رجوة

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

عُقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الأميرة رجوة في الأول من يونية عام 2023، وقد أعلن الديوان الملكي الهاشمي من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، موعد عقد القران في بيان جاء كالتالي: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي".

وأضاف الإعلان: "والديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد السيف، حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".

https://www.instagram.com/p/DEPfJFEo_qh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPfJFEo_qh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPfJFEo_qh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفور عقد القران الذي أُقيم في قصر زهران العامر، أصدرت الإدارة الملكية السامية قرارها بمنح الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، لقب "الأميرة رجوة الحسين". وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين في أغسطس من العام الماضي 2024.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»