مي نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

النجوم والمشاهير يشاركون في ذكرى إحياء يوم ميلاد نور الشريف

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 07:31 مساءً - أحيت الفنانة، ذكرى يوم ميلاد والدها الفنان الكبير، والتي توافق اليوم 28 أبريل من الشهر الجاري؛ إذ نشرت صورة له عبْر صفحتها على "إنستغرام". معلقة: "رجائي في الله و إيماني برحمة ربنا الرحمن الرحيم، أنك في مكان حلو وأجمل من الدنيا. واحشني يا بابي وكل سنة وأنت أصغر سنة. كل سنة وإحنا أقرب لك سنة. بحبك".ولقي منشور مي نور الشريف تفاعلاً كبيراً من قِبل عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، من بينهم: لطيفة ومحمد محمود عبدالعزيز؛ حيث تمنّوا في تعليقاتهم الرحمة والمغفرة من الله عز وجل لوالدها الفنان نور الشريف: " الله يرحمه ويصبرك". "ألف رحمة ونور على روحه في الجنة بإذن الله".

يمكنكِ قراءة غول التمثيل الذي ترك إرثاً فنياً ضخماً: معلومات عن نور الشريف في يوم ميلاده

نور الشريف في سطور

التحقبالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 بتقدير امتياز. تعرّف أثناء دراسته بالمعهد إلى الفنان سعد أردش، الذي رشحه للعمل معه في دور صغير في مسرحية الشوارع الخلفية. ثم اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية روميو وجولييت، وأثناء البروفات تعرّف إلى الفنان عادل إمام، الذي رشحه للمخرج حسن الإمام ليقدمه في فيلم قصر الشوق، وقد حصل عن هذا الدور على شهادة تقدير، وكانت أول جائزة يحصل عليها. قام بالإخراج المسرحي أول مرة على مسرح الهناجر بمسرحية الكاهن، كما قام بالإخراج السينمائي لمرة واحدة بفيلم العاشقان. حصل على عدد من الجوائز عن العديد من أعماله السينمائية من عدد من المهرجانات.ومن أبرز أعماله الفنية: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وفيلم سواق الأوتوبيس، وفيلم العار، وفيلم مسجون ترانزيت، وفيلم جري الوحوش" وغيرها.

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