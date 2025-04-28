هجوم قاسٍ من مايا دياب على جيل الشهرة الوهمية .. هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها في خاصية الحالة، عن إستيائها الكبير من حالة المجتمع اليوم، ووصفت الزمن الحالي بزمن "الانحطاط" والقيم المفقودة، وكتبت في الصورة الأولى: "زمن الإنحطاط على كل أنواعه.

. زمن كل شي بلا قيمة عم بيعملوله قيمة.. زمن كل اهبل على السوشيل ميديا بيصنف حاله أول .. قالوا مين فرعنك يا فرعون قال : تفرعنت وما حدا ردني ..

ايه نحنا هون .. اللي كنا نضحك عليهم صاروا مش بس مشهورين وكمان التلفزيونيين بلبنان بيطلعوا ضيف وبيعمل معه حلقة وبينشر الفضيلة مش بس على التلفون انما ايضا عالشاشة الكبيرة.. زمن رديء وزمن كل مين ايدو الو.. يلا يقول اللي عندي ويعطي نصائح وينظروا رأيي المهبول .. زمن ناس ما تعلمت وكملت علم طالعة تنصب حالها علينا دكتور او اخصائي بشي ممكن يأذي الناس..".

وأضافت في الصورة الثانية: "اللي مفكّر انه الزمن اليوم متطور اكثر من قبل يكون غلطان.. روحوا شوفوا القلاع والآثار كيف تعمرت اللي لليوم ما عرفوا كيف تم انشاؤها .. روحوا شوفوا كيف تم بناء الاهرامات شوفوا قوة وذكاء القدماء وكفى تحكوا عن انجازات سخيفة وهبلة عم تخلي الاجيال بلا عمل وبلا رغبة بالانتاج الا على منصات بتعطيهم المال اللي ما كانوا شايفينه بحياتهم بطرق سريعة وسهلة.. صاروا اصحاب ماركات واملاك وهم ما بيعرفوا يفكوا الحرف..

لوين بعد رايحين؟؟"