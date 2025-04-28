عرض خاص لـ "لام شمسية" في مهرجان SeriesFest الأميركي

ميرنا وليد - بيروت - يُعرض مسلسل "لام شمسية" ضمن فعاليات مهرجان SeriesFest في ولاية كولورادو الأميركية، حيث سيتم تقديم الحلقة الأولى يوم 4 ايار المقبل، تليها ندوة خاصة بحضور مؤلفة العمل مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، ويُعد اختيار "لام شمسية" للعرض في المهرجان تقديراً للنجاح الذي حققه خلال موسم رمضان 2025، حيث لاقى تفاعلاً واسعاً وإشادة من الجمهور.
المسلسل من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي،. يشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل يوسف البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، إضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شر.
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