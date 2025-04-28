نقابة المهن التّمثيليّة في مصر تتّخذ إجراءً هامًّا بعد أزمة تصوير الجنازات

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء الموافق ٢٩ أبريل الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سكنة، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

ويتضمن التعاون توفير خدمات”سكنة” لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها.

يعقد المؤتمر بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمهندس أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سكنة” ومجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.

وكان عدد من الفنانين قد أعربوا عن استيائهم من المصوريين بسبب تصوير جنازات الفنانين، والتي أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة، حيث طالبوا ضرورة التدخل لتنظيمها.

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وقد شهدت مؤخرًا تزاحم عدد كبير من المصورين بالهواتف المحمولة خلال تشييع جنازة الممثل المصري سليمان عيد حيث لاحقت الكاميرات نجوم الفن، وأسرة الراحل، لتصوير لقطات خاصة أثناء دفن الجثمان.