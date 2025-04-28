بالفيديو- وسام فارس يحتفل بإنجاز كبير مع بطلته

إحتفل الممثّل اللبنانيّ، وسام فارس، بتفوّق ابنته ياسمين في بطولة الجمباز الإيقاعيّ (rhythmic gymnastics tournament)، إذ نشر نجم مسلسل “العميل” فيديو أثناء وجوده في الصّفوف الأماميّة لتشجيع ابنته ودعمها للفوز، حاملًا بيده يافطة كُتب عليها Go YASO في إشارة إلى اسم ابنته “ياسمين”. كما أرفق الفيديو بكلمتَين My Champ بما معناه “بطلتي”.

نشر وسام أيضًا صورة جمعته بابنته الّتي كانت تحمل شهادة “دبلوم” من المركز المتخصّص للجمباز.

وكان وسام فارس قد أشار في مقابلة له مؤخّرًا إلى أنّ سارة أبي كنعان (زوجته الحالية) وابنته ياسمين، من زواجه السّابق، هما أغلى ما يملك في الحياة وأنّه يخاف دائمًا من فقدانهما وأنّ سعادتهما من أهمّ أولويّاته.لذلك فهو يحاول أن يغيّر من نفسه من أجلهما.

وأضاف وسام الى أنّ “سارة” تعاملت مع ابنته بوعيٍ تامّ وأنّها تُحبّها بشكل كبير لا يمكن تخيّله.

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يُذكر أنّ وسام فارس كان قد تألق في رمضان ٢٠٢٥ بشخصيّة مروان في مسلسل “بالدّم” من كتابة ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج شركة “إيغل فيلمز” وبطولة باقة كبيرة من الممثّلين اللبنانييّن منهم: ماغي بو غصن، جيسّي عبدو، رولا بقسماطي، بديع أبو شقرا، باسم مغنيّة، رفيق علي أحمد وغيرهم الكثير.