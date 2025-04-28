مصطفى قمر يخضع لعمليّة جراحيّة ويوضّح

كشف الفنّان المصريّ مصطفى قمر عن خضوعه لعمليّة جراحيّة بسيطة في الحبال الصّوتيّة، موضحًا أنّها السّبب في اعتذاره عن إحياء عدد من حفلات الزّفاف خلال الأيّام الماضية.
في التّفاصيل، أنّ “قمر” شارك جمهوره صورة له من داخل المستشفى عبر إنستغرام وكتب: “أنا أنشر هذه الصّورة من أجل العرائس والحفلات التي اعتذرت عنها هذا الأسبوع، كي يكنّ واثقات من أنّني مريض فعلًا”. وأضاف أنّه لم يكن يريد أن ينشر شيئًا عن الموضوع لكنّ العمليّة صغيرة في الحبال الصّوتيّة وسترتاحون مني ستّة أيّام من دون كلام”.
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يُذكر أنّ مصطفى قمر كان قد أحيا حفلًا غنائيًّا في السّعوديّة، ضمن فعاليّات “الفورمولا ١”، إلى جانب الفنّانين حميد الشّاعري وهشام عباس.
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