قبل عرض أولى حلقاته.. رسالة من العنود سعود لأبطال مسلسل أمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 05:55 مساءً - تستعد إحدى المنصات الرقمية لعرض المسلسل السعودي الجديد "أمي" وذلك يوم 4 مايو المقبل، وهو النسخة المحلية من المسلسل التركي الشهير "Anne" حيث يخوض العمل في دراما اجتماعية مؤثرة.

العنود سعود تحمس متابعيها لمسلسل "أمي": جاهزين

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مسلسل ANNE

وحرصت الفنانة العنود سعود، إحدى بطلات المسلسل على توجيه رسالة شكر لكل النجوم الذين شاركوا في هذا العمل، لما بذلوه من جهد كبير في هذا العمل، إذ شاركت محبيها ومتابعيها صورة الملصق الدعائي للعمل عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "انتم الأبطال الحقيقيين، شكرا علي كل شئ، جاهزيييين".ودارت أحداثحول الطفلة (ملاك) ذات السبع سنوات التي تتعرض للتجاهل وعدم الاهتمام من والدتها، فتجد العطف والاهتمام من معلمتها (زينب) وتتحول علاقتهما إلى أم وابنة، وشارك في بطولة المسلسل التركي عدد من النجوم منهم جانسو دير، وحيدة جردم.

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"خريف القلب" أول عمل سعودي مقتبس من قصة تركية

جدير بالذكر، أن مسلسل "خريف القلب" هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين، واستطاع المسلسل أن يتصدر الترند على السعودية منذ عرض حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

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