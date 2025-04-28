الكشف عن موعد إقامة مهرجان برلين السينمائي لعام 2026 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 05:55 مساءً - في أول إعلان يخص النسخة القادمة لمهرجان برلين السينمائي الدولي منذ أن انتهت فعاليات النسخة الماضية لهذا العام 2025، كشف القائمون على المهرجان عن موعد إقامة النسخة الجديدة من المهرجان الـ 76 للعام القادم 2026، حيث سينطلق المهرجان في فبراير 2026 في الفترة من 12 وحتى 22 فبراير.

الإعلان عن إنطلاق فعاليات مهرجان برلين السينمائي

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من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت والسوشيال ميديا لمهرجان برلين السينمائي الدولي، تم الإعلان عن انطلاق فعاليات المهرجان في نسخته الـ 76 لعام 2026، حيث قالت تريشيا تاتل، مديرة مهرجان برلين السينمائي التالي: "سيُقام مهرجان برلين السينمائي الدولي السادس والسبعون في الفترة من 12 إلى 22 فبراير 2026"، وأضافت في البيان: "بعد النجاح الباهر الذي حققته دورة هذا العام، بدأنا الآن التخطيط لدورة عام 2026. نتطلع إلى الاحتفال بالسينما مجددًا مع صناعة السينما والجمهور، وأن نكون منصةً لصناعة السينما العالمية".

سيُقام سوق برلين السينمائي الأوروبي في الفترة من 11 إلى 18 فبراير 2026، وسيُقام سوق برلين السينمائي للإنتاج المشترك في الفترة من 14 إلى 17 فبراير، مع مواهب برلين السينمائية من 13 إلى 18 فبراير، ويوم صندوق السينما العالمي في 17 فبراير، وكل ذلك تحت مظلة برلين السينمائية الاحترافية.

للمزيد من الأخبار: أشعة الشمس Sunshine يفوز بأولى جوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي

الجوائز الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي 2025

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جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم: أحلام Drømmer

جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الكبرى: The Blue Trail المسار الأزرق

جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم: The Message الرسالة

الدب الفضي لأفضل مخرج: هوو مينج، فيلم Living the Land

الدب الفضي لأفضل أداء رئيسي: روز بيرن، If I Had Legs, I’d Kick You

الدب الفضي لأفضل أداء مساعد: أندرو سكوت، Blue Moon

الدب الفضي لأفضل سيناريو: Continental ’25 لرادو جود

الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة: La Tour de Glace للمخرجة لوسيل هادزيهاليلوفيتش

يمكنكِ الإطلاع على تعرف على فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي "The Light"

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