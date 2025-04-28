الملكة رانيا تُعايد الأميرة رجوة بمناسبة يوم ميلادها

الملكة رانيا تُهنئ الأميرة رجوة بيوم ميلادها

الملكة رانيا تُعايد الأميرة رجوة عبر قصص إنستغرام الخاص بها

الأمير الحسين يهنئ الأميرة رجوة بيوم ميلادها

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 05:55 مساءً - تمت اليوم الموافق 28 أبريل،، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين عامها الـ 31. وبعد أن احتفل بها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونشر لهما صورة مميزة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، احتفى من خلاله بيوم ميلادها، وبالعام الأول لكونها أم، لاحقته في المُعايدةه.الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، أعادت مشاركة منشور ابنها الأمير الحسين، بمناسبة يوم ميلاد، وذلك عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بانستغرام. وعلقتقائلة: "العمر كله بخير وسعادة حبيبتي".

في يوم ميلاد الأميرة رجوة الحسين شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة جمعته بزوجته ووالدة ابنته الأميرة رجوة، موجهاً لها عبارات رقيقة يطغى عليها الطابع الرومانسي.

وأرفق مع الصورة تعليقاً جاء به: "الغالية أم الغالية.. كل عام وأنتِ نور حياتنا أنا وإيمان"، وأضاف: "يوم ميلاد سعيد يا رجوة! ممتن للحب واللطف والدفء الذي أدخلتيه إلى حياة إيمان وحياتي".

صورة جديدة للأميرة رجوة في يوم ميلادها



شاركت وكالة الأنباء الأردنية من خلال موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي صورة هادئة وناعمة للأميرة رجوة الحسين، موجهة لها التهنئة بيوم ميلادها الـ 31 الذي يوافق اليوم.

نبذة عن الأميرة رجوة الحسين

ولدت الأميرة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل من عام 1994. والدها السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف رحمه الله، ووالدتها السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

تلقت دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. وحصلت على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.

تمت خطبتها على الأمير الحسين في أغسطس من عام 2022، وعُقد قرانهما في الأول من يونيو عام 2023، ورُزقا، بالأميرة إيمان بنت الحسين، في 3 أغسطس 2024.

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ملحوظة: تمت الإشارة للأميرة رجوة في الصورة الرئيسية باسم رجوة السيف حيث تم التقاط الصورة يوم 22 مايو 2023 أي قبل زفافها يوم 1 يونيه 2023.

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