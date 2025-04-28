ولاء الشريف لـ"الخليج 365": الغاوي غيّرني نفسيًا وأنا انتقائية في اختياراتي "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 05:55 مساءً - تُعد الفنانة ولاء الشريف أحد أبرز الوجوه الشابة التي فرضت حضورها بقوة على الساحة الفنية المصرية، إذ تمكنت منذ بداياتها من لفت الأنظار بأدائها العفوي وتلقائيتها الواضحة، مدعومة بتكوين أكاديمي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وحرص دائم على اختيار أدوار تضيف إلى مسيرتها، اشتهرت "ولاء" من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، ولعل أبرزها مسلسل أبو العروسة، الذي شكل محطة فارقة في مشوارها الفني، وتوالت بعدها النجاحات، كان أحدثها دورها في مسلسل "الغاوي"، الذي عرض خلال موسم رمضان الأخير، إلى جانب مشاركتها اللافتة في الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي"، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

المشاركة في الغاوي

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وفي لقاء خاص مع، تحدثت ولاء الشريف عن تفاصيل هذه التجارب، وكشفت عن كواليس مشاركتها في، قائلة: "لم أكن أتوقع أن أشارك في أي عمل رمضاني هذا العام، لكن في آخر يوم من السنة تلقيت اتصالًا بخصوص دور "حنان" وعندما علمت أن العمل من بطولة أحمد مكي ومن إنتاج العدل، شعرت بسعادة غامرة، وذهبت في اليوم التالي مباشرة لتوقيع العقد".

أما عن التحديات التي واجهتها خلال أداء الشخصية، فقالت: "حنان من أصعب الأدوار التي جسدتها نفسيًا، أثرت في بشكل كبير، حتى أنني أصبحت أقل ضحكًا ما اعتدت، وتغيرت استجابتي للأشياء حولي، لازال تأثير الشخصية مستمرًا حتى الآن".

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عقبالك يا قلبي

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الغياب السينمائي

وفي سياق الحديث عن تجاربها السينمائية، توقفت "ولاء" عند الفيلم القصير ""، الذي ترك بصمة قوية في المهرجانات، وقالت "الفيلم من إخراج، وعندما قرأت السيناريو شعرت بحماس كبير، صورناه خلال يومين فقط، لكن الظروف كانت صعبة جدًا، خاصة التصوير تحت حرارة عالية، بالإضافة إلى ملابس ثقيلة وماكياج مرهق، ورغم ذلك، كانت تجربة ممتعة والدور استثنائي".وعن غيابها عن السينما وما إذا كانت تفكر في العودة إليها، قالت: "أنا أميل أكثر إلى الدراما لكنها ليست بديلاً عن السينما، أول أعمالي السينمائية كانت ابن القنصل مع المخرج عمرو عرفة، ثم شاركت في فيلم من بطولةوإخراج خالد الحلفاوي، وكان من أحب الأدوار إلى قلبي، وآخر أعمالي السينمائية كان، واستمتعت كثيرًا بهذه التجربة"، وتابعت "أنا بطبيعتي انتقائية في اختياراتي، ولا أقبل بأي عمل لمجرد الظهور، لا بد أن أشعر بشغف حقيقي تجاه الدور، لكن بالتأكيد، إذا عرض علي عمل سينمائي جيد، فسأكون سعيدة جدًا بالمشاركة فيه".

أما عن مشاريعها الفنية المقبلة، فكشفت ولاء أنها تضع لمساتها الأخيرة على تصوير مسلسل جديد من إخراج سعد هنداوي، ويشاركها البطولة كل من أحمد مجدي وأحمد صفوت، "تبقى لي فقط بعض المشاهد، وسأقوم بتصويرها قريبًا في الإسكندرية، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور".

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