بطريقته الخاصة.. هكذا قدم طه دسوقي تكريم أحمد مالك بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 05:55 مساءً - انطلقت مساء أمس الأحد الموافق 27 أبريل فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة والمقرر إقامته حتى 2 مايو المقبل، والذي تم خلاله تكريم كلٌ من الفنان الشاب أحمد مالك، والنجمة ريهام عبد الغفور بجائزة هيباتيا الذهبية عن مسيرتهما الفنية بعدما قدما العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.

طه دسوقي يقدم أحمد مالك: الصغير سننًا كبير فننًا

بطريقته الكوميدية الخاصة، صعد الفنانعلى المسرح ومازح الحضور بسب ملابسه، حيث ظهر بإطلالة كاجوال، كما أعرب عن سعادته بمشاركته في المهرجان وتقديمه الجائزة للنجم أحمد مالك، حيث قال: "أنا سعيد بتواجدي في مهرجان مهم وهقدم الجائزة للفنان دا تحديدًا مش هقول أسمه علشان التشويق، بس هتكلم عنه وهو أول مرة يسمع منى الكلام دا".

وأكمل دسوقي: "هو مصدر إلهام ليا وفخر لأنه في سنه الصغير أستطاع أن يثبت نفسه في صناعة مهمة وكبيرة وهي صناعة السينما والدراما داخل مصر وخارجها، ودائمًا بحس بفخر عند مشاهدة أعماله لانه يعبر عن جيلي، وبحس بفخر أكثر لأن وراء موهبته وعي وثقافة واجتهاد للمجال اللي هو فيه".

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وتابع طه دسوقي: "إلى أن جاءت الفرصة لدخولي مجال الفن ومشاركته في عمل، وهنا اكتشفت حاجتين مهمين وهما عكس بعض، الأولى اني اكبر منه بـ 3 سنوات بس هو حاسسني أنهم كتير لأنه هو طاقة كبيرة جدًا، فأنا حسيت بجواره إني عجزت، وكل ما أشوف اسمه على التليفون ظهري يوجعني".

وأضاف: "أما الحاجة الثانية أنه أقدم مني كتير في الشغلانة، يعني هو شغال في المجال منذ 15 عام، فمعرفتش أعوض الفرق دا أزاي فبدأت أقول له يا أستاذ، يقول لي مين حبيب أخوه، أرد عليه أقوله حضرتك، هو الصغير سننًا كبير فننًا".

أطلعوا على أحمد مالك: مسلسل ولاد الشمس فكرتي وشعرت بخوف قبل عرض حلقاته

تكريم ريهام عبد الغفور بنفس الجائزة

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وعلى غراركُرمت أيضًا الفنانة ريهام عبد الغفور في النسخة الـ 11 من، وذلك على مسرح أوبرا "سيد درويش"؛ حيث يتم منحها جائزة "هيباتيا" الذهبية للإبداع، تقديراً لمسيرتها الفنية المميزة التي قدمتها على مدار الـ 25 عاماً، وقد قدمها وسلمها الجائزة الفنان الموهوب خالد كمال.

وقد شارك في حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين وكان من أبرزهم محمود حميدة، بشرى وزوجها خالد حميدة، شيري عادل، سلوى محمد علي، المخرج مجدي أحمد علي ونجله الفنان أحمد مجدي.

مشاركة طه دسوقي مع أحمد مالك في "ولاد الشمس"

يُذكر أن شاركمن خلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض خلال شهر رمضان 2025، في دور "مفتاح"، بينما جسدشخصية "ولعة"، يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، الذي يجسد شخصية "بابا ماجد"، ويمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون.

محمود حميدة، يجبر "ولعة" و"مفتاح" على أن يعملا لصوصاً لصالحه، وذلك رغماً عنهما، ولا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ إن العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات كون كل منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.

مسلسل "ولاد الشمس" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

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