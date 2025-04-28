صاحبي الوحيد وبطلي الأبدي: عائلة أحمد زاهر تهنئه بيوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 05:55 مساءً - احتفل الفنان أحمد زاهر بيوم ميلاده أمس الموافق 27 أبريل، وقد حرص جميع أفراد عائلته، من زوجته مدربة التمثيل السيدة هدى، وابنتيه على توجيه رسائل مؤثرة له في هذا اليوم، وكان أحدثهم العروسان ليلى وزوجها المنتج هشام جمال.

وسوف نستعرض في هذا الموضوع رسائل عائلة أحمد زاهر له في يوم ميلاده.

هكذا هنأت ليلى والدها بيوم ميلاده!

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هدى زاهر لزوجها: صاحبي الوحيد المخلص

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أحدث من هنأ الفنان أحمد زاهر بيوم ميلاده من عائلته، كانت ابنته ليلى؛ إذ وجهت له رسالة مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال نشر عدد من الصور التي جمعتهما معاً من حفل زفافها عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "يوم ميلاد سعيد لأول رجل أحببته في حياتي، وأكبر حامي لي، وبطلي الأبدي، وأنقى قلب عرفته". وأكملت: "أحبك يا بابا، أكثر مما توصفه الكلمات. شكراً لك على حبك اللامتناهي، ودعمك، ولأنك كنت دائماً ملاذي الآمن. أنا محظوظة جداً لأني ابنتك، وأكثر من ذلك أني أعتبرك أفضل صديق. أتمنى أن يحمل لك هذا العام كل السعادة التي تستحقها. أحبك بلا حدود يا بابا".أما زوجته السيدة هدى؛ فقد شاركت صورة من خلال حسابها على "إنستغرام" من حفل زفاف ابنتهما ليلى، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت صاحبي الوحيد المخلص قبل ما تكون جوزي وأبو بناتي. كل سنة وأنت السند لينا كلنا يا زيزو. كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأصغر أبو عروسة شافته عنيا والناس كلها". وأكملت: "كل سنة وأنت نجم كبير وناجح ومحسسنا بأهم حاجة هي احترام الناس وحبهم الحقيقي لك، ودي أغلى نعمة. ولو بيحبونا كعيلة فعشان هما بيحبوك. كل سنة وأنت طيب يا أبو بناتي يا لذيذ يا رايق".

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هشام ماجد: بحبك يا زيزو

رسالة هشام جمال لأحمد زاهر بيوم ميلاده- الصورة من حساب هشام جمال على إنستغرام

ملك أحمد زاهر ورسالة مؤثرة

كما شاركمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام"، صورة جمعته مع أحمد زاهر وليلى ابنته من حفل زفافهما، وعلق عليها قائلاً: "كل سنة وأنت طيب لأفضل أب أنجب أحسن بنت في العالم. بحبك يا زيزو".أما ملك أحمد زاهر فقد نشرت مقطع فيديو تضمن صوراً ولحظات خاصة جمعتها به هي وشقيقتها ليلى، وحملت الرسالة التي أرفقتها "ملك" بالفيديو الذي نشرته، الكثير من المشاعر الصادقة، وجاء مضمونها كالتالي: "كل سنة وإنت مخليني مش قادرة أحب ولا أختار حد بسهولة، عشان أنا مصرة إن يوم ما حد يدخل حياتي، يبقى نسخة منك. وإنت مفيش زيك أصلاً". وتابعت: "كل سنة وإنت أحلى، وأحن، وأعظم أب شافته عيني. أنا أسعد بنت وأكتر بنت فخورة إنك أبوها".

كما أعربت ملك عن مدى قوة علاقتها بوالدها؛ قائلة: "كل سنة وإنت صاحبي اللي بحكيله كل حاجة من غير خوف، وحبيبي اللي عمري ما هلاقي زيه". واختتمت رسالتها بقولها: "كل سنة وإنت أغلى وأهم نعمة في حياتنا. ربنا يحفظك لينا ويطوّل في عمرك يا أحلى وأحن وأجمل زيزو في الدنيا".

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زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

كان الفنانقد احتفل بزفاف ابنته ليلى على المنتج والفنان هشام جمال مساء الأربعاء الماضي الموافق 23 أبريل، بموقع أثري ساحر بمنطقة هرم سقارة. وقد توافد إلى الحفل عددٌ كبير من نجوم ومشاهير الصف الأول، بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، المخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، أحمد جمال، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز، وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

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