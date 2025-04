" قشرت الكلمنتينا " تتصدر الترند وتحقق الملايين

ميرنا وليد - بيروت - تتصدر أغنية " قشرت الكلمنتينا " الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي للفنان سانت ليفانت والفنان مروان موسى.



واقتربت الأغنية من تحقيق الـ4 مليون مشاهدة على اليوتيوب منذ طرحها في 13 شباط/فبراير.

ومن بين كلمات الأغنية:"صارلي زمان ما خجلتش من واحدة بتطلع في (آها)

لما دخلت الغرفة صدقتش إنك مش لي

عاملة حالك مش عارفاني (آها)

طيب، أوكيه، ماشي يا غالي (أوكيه)

إذا هيك الحلوة بتتصرف شكله هتعذبني، إيه

? Why you killing me softly

? Why you killing me slow

قشرت الكلمنتينا نينا زي الجاتوه

? Why you killing me softly

? Why you killing me slow

رومنسي أنا يا الحبيبة

"If you want me then let me know