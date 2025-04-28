هل هناك خلاف بين توم كروز وبراد بيت؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات من الشائعات حول وجود خلافات أو منافسة حادة بينه وبين براد بيت، خرج النجم توم كروز ليؤكد أن العلاقة بينهما جيدة ولا تشوبها أي خلافات.



وجاءت تصريحات كروز بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم براد بيت الجديد عن سباقات الفورمولا 1، وفيلمه هو "مهمة مستحيلة" الذي يختتم سلسلته الشهيرة.

كروز وصف براد بيت بـ"الصديق"، وأشاد بمهاراته في قيادة السيارات، كاشفاً أنهما كانا يتسابقان بالكارت خلال تصوير فيلم "مقابلة مع مصاص الدماء" عام 1994. وقال: "لا أطيق انتظار مشاهدة فيلمه هذا الصيف، سيكون مذهلًا".

وكانت أحاديث سابقة قد تحدثت عن توتر بين النجمين أثناء تصويرهما للفيلم بسبب الفروقات في أسلوب حياتهما وطريقة عملهما.

لكن يبدو أن الزمن سوّى الخلافات، وها هو كروز يؤكد احترامه الكبير لزميله، في خطوة لافتة تزامنت مع احتدام المنافسة بين أفلام هوليوود هذا الصيف.