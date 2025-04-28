آمال ماهر تتحدث عن علاقتها بالجمهور وتقدم نصيحة للمطربين الشباب

تحدثت الفنانة آمال ماهر، في تصريحات صحافية على هامش وجودها في دبي لإحياء حفل هناك، عن طبيعية علاقتها بالجمهور، مؤكدة أنها تنصح نفسها دائمًا بعدم الابتعاد عنه، موجهة نصيحة للمطربين الشباب في بداية مشوارهم بمجال الغناء.

قالت آمال: "الجمهور هو سر حياة الفنان ونصيحتي لنفسي إني مينفعش أبعد عن الجمهور ولو للحظة لأن هو غذاء الروح".

ووجهت نصيحة للشباب المبتدئين، قائلة: "أنصح أي مطرب في بدايته إنه يكون متأني في اختياراته، لأن الناس ذويقة جدا".

كانت آمال ماهر قد علّقت للمرة الأولى على جدل لقب "صوت مصر"، حيث أوضحت خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بعد حفلها في أوبرا دبي، قائلة: "كل من يمثل مصر فهو صوت مصر".

كما حرصت على تقديم التحية لنيكول سابا، خلال وجودها لحضور الحفل، وسط تصفيق من الجمهور الذي حرص على الالتفاف حول نيكول بعد انتهاء الحفل لالتقاط الصور التذكارية.

وأعربت آمال عن إعجابها بدور نيكول سابا الذي جسدته في مسلسل "وتقابل حبيب"، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد كبير من النجوم.

يشار الى أن آمال ماهر عادت الى نشاطها الفني بقوة، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد في لبنان، تحت إدارة المخرج سمير سرياني، الذي سبق وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

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