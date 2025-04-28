شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها.. رحلة إعلامية وفنية حافلة بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الإعلامية نجوى إبراهيم، اليوم الأحد 28 أبريل، بعيد ميلادها الـ78، حيث وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1946 بالقاهرة.

تُعد "ماما نجوى" كما اشتهرت أحد أبرز الأيقونات الإعلامية التي تركت بصمة في وجدان أجيال عربية متعاقبة، عبر مسيرة امتدت لأكثر من ستة عقود.

مسيرة إعلامية مبكرة

بدأت نجوى إبراهيم مشوارها مع التلفزيون المصري عام 1963 كمذيعة، قبل أن تنتقل إلى عالم الدراما والسينما، حيث قدمت مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة. ومن أبرز برامجها التلفزيونية التي حفرت في ذاكرة الجمهور: "صباح الخير يا مصر"، "على الهوا"، "ستة على ستة"، و"فكر ثواني واكسب دقائق" الذي حافظ على شعبيته 5 سنوات متتالية.



نجوى ابراهيم ومحمود ياسين فى فيلم رصاصة لاتزال فى جيبى نجوى ابراهيم ومحمود ياسين فى فيلم رصاصة لاتزال فى جيبى

من التلفزيون إلى السينما



نجوى إبراهيم وعزت العلاليلى فى الأرض

انطلقت مسيرتها السينمائية عام 1970 عبر فيلم "الأرض" للمخرج الراحل يوسف شاهين، لتشارك بعدها في عشرات الأعمال أبرزها: "المدمن" مع أحمد زكي، و"فجر الإسلام"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"من الحب ما قتل". كما عُرفت بأدوارها التلفزيونية في مسلسلات مثل "عواصف النساء" (2005)، و"أستاذ ورئيس قسم" مع عادل إمام (2015).

"ماما نجوى" رمز الطفولة

ارتبط اسمها ببرنامج الأطفال الأشهر "ماما نجوى"، الذي قدمته بصحبة الشخصية الكرتونية "بقلظ" (صوت سيد عزمي)، ليصبح البرنامج علامة فارقة في تاريخ برامج الأطفال العربية.

نالت لقب "المذيعة التلفزيونية الأولى" في العالم العربي عام 1995، وتولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل حتى عام 2002، قبل أن تعود لتقديم البرامج عبر قنوات فضائية.