شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أغاني أم كلثوم على مسرح عرائس ساقية الصاوى .. 8 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة مسرح عرائس ساقية الصاوى حفلها الشهرى "أم كلثوم تعود من جديد" الساعة الثامنة مساء يوم 8 من شهر مايو المقبل بساقية الصاوى، وتقدم الفرقة هذا الشهر من أجمل من غنت أم كلثوم.

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.