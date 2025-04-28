شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: فخورة بحضوري تدشين Euroasian film Academy Award المعادلة للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

عبرت النجمة بشرى عن سعادتها وفخرها بحضور لحظة تدشين Euroasian film Academy Award لدول الأوروآسيوي التي تعادل الأوسكار وذلك على هامش حضورها مهرجان موسكو في روسيا ومشاركتها كعضو لجنة تحكيم والتي تأتي باسم Diamond butterfly.

وِأشارت بشرى إلى أن جائزة أفضل فيلم ستعادل قيمة مليون دولار أمريكي، إضافة لوجود جوائز تقدر بـ250 ألف دولار وهو ما سينعش صناعة السينما و يعزز التنافس لدول الأوروآسيوية.

وفي سياق مختلف شاركت بشرى في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث قدمت حفل الافتتاح الذي شهد تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة "هيباتيا الذهبية" تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة، إلى جانب تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.